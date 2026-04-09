El enemigo silencioso del adulto mayor: falta de agua es el principal riesgo de fracturas y caídas

La deshidratación es corresponsable de eventos catastróficos. en el adulto mayor. ( FUENTE EXTERNA )

Uno de cada cuatro adultos mayores que viven en sus hogares presenta Deshidratación por Bajo Ingreso de Fluidos (DBIF). Este es un factor de riesgo mayor y, afortunadamente, modificable.

La DBIF produce hipovolemia (reducción del volumen sanguíneo), convirtiéndose en uno de los riesgos críticos más comunes para las caídas y las fracturas de cadera.

Además, es corresponsable de eventos catastróficos como el síncope (pérdida del conocimiento), infarto agudo al miocardio (IAM), isquemia cerebral transitoria (TIA), accidentes cerebrovasculares (ACV), arritmias, insuficiencia cardíaca y muerte.

El mecanismo de la caída

La deshidratación reduce el volumen plasmático, lo que provoca una caída de la presión arterial sistólica mayor a 20 mmHg al ponerse de pie (hipotensión ortostática).

Al no recibir el cerebro suficiente flujo sanguíneo, se producen mareos, confusión, reducción de la alerta y de la coordinación motriz, culminando en síncopes y caídas que resultan en fracturas de cadera y pérdida de la autonomía.

Un estudio observacional encontró que el 25% de los pacientes ingresados por caídas presentaban una DBIF no atendida.

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Un nutriente esencial para la vida

El agua es el nutriente más importante para garantizar un envejecimiento saludable. Los fluidos corporales transportan nutrientes y desechos, siendo esenciales para metabolizar energía.

La deshidratación —definida como una pérdida rápida de más del 3% del peso corporal asociada al aumento de la concentración de sodio— es potencialmente mortal debido a su interacción con otras enfermedades crónicas. Es, de hecho, la causa más frecuente de hospitalización en adultos de 65 a 75 años.

Según la Agencia para la Investigación y la Calidad en Salud (AHRQ), se espera que las hospitalizaciones relacionadas aumenten drásticamente para el año 2030.

¿Por qué se deshidratan los adultos mayores?

Existen múltiples razones biológicas y sociales:

Falla en la concentración : los riñones pierden eficacia para conservar líquidos .

: los pierden eficacia para . Hipodipsia : la pérdida de la sensación de sed hace que el cerebro no envíe la señal de beber.

: la de hace que el cerebro no envíe la señal de beber. Barreras físicas : la reducción de fuerza y movilidad dificulta el acceso a las bebidas.

: la y dificulta el acceso a las bebidas. Miedo a la incontinencia: muchos restringen los líquidos voluntariamente para evitar accidents urinarios o nicturia (despertar de noche).

El desafío del diagnóstico

Diagnosticar la DBIF es difícil porque las manifestaciones clásicas no son confiables: la boca seca, el signo del pliegue o los ojos hundidos pueden estar ausentes incluso en deshidrataciones graves.

Aunque la medición de la osmolaridad sérica (>300 mOsm/kg) es la prueba estándar, resulta poco práctica en el día a día. Por ello, un resultado de Sodio mayor a 145 mEq/L y una relación BUN/Creatinina mayor a 20 establecen el diagnóstico en la mayoría de los casos clínicos.

Puntos clave para destacar

Nuevo estatus geriátrico: la DBIF ha sido elevada al estatus de " Gigante geriátrico ", al mismo nivel que la demencia o la depresión.

ha sido elevada al estatus de " ", al mismo nivel que la demencia o la depresión. Fragilidad ósea : la falta de agua debilita mecánicamente el hueso, haciendo que la pelvis se quiebre con mayor facilidad.

: la falta de debilita mecánicamente el hueso, haciendo que la con mayor facilidad. Pronóstico reservado : un paciente hospitalizado por caída que presenta deshidratación tiene una mortalidad 6 veces mayor en los meses siguientes.

: un por que presenta tiene una mayor en los meses siguientes. Acción proactiva: no se debe esperar a que el anciano pida agua. La hidratación debe ser asistida y prescriptiva.

Protocolo de prevención recomendado

Ingesta : asegurar entre 1.5 y 2 litros diarios.

: asegurar entre diarios. Horario : ofrecer 200-215 cc (aprox. 7 onzas) cada 90 a 120 minutos , de 7:00 am a 6:00 pm.

: ofrecer (aprox. 7 onzas) , de 7:00 am a 6:00 pm. Concentración diurna : evitar grandes ingestas nocturnas para prevenir caídas camino al baño.

: evitar grandes ingestas nocturnas para prevenir camino al baño. Variedad : utilizar agua , infusiones , gelatinas o aguas saborizadas naturalmente para incentivar el consumo.

: utilizar , , gelatinas o aguas saborizadas naturalmente para incentivar el consumo. Monitoreo visual: entrenar a los cuidadores para identificar la orina oscura como una señal de alerta inmediata.