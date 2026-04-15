¿Y si el aceite de orégano está empeorando tu intestino en vez de ayudarlo?

El aceite de orégano se ha popularizado como un remedio universal para diversas afecciones, pero su fama en redes sociales supera la evidencia científica actual, la cual se limita mayormente a estudios de laboratorio. ( SHUTTERSTOCK )

El aceite de orégano se ha popularizado como si fuera un antimicrobiano para todo: se usa para candidiasis, sobrecrecimiento bacteriano intestinal, resfriados, parásitos, distensión abdominal e incluso como estrategia preventiva de uso continuo.

El problema es que su fama en redes sociales ha avanzado más rápido que la evidencia científica en humanos. Aunque sus compuestos principales, sobre todo el carvacrol y el timol, han mostrado actividad antimicrobiana en estudios de laboratorio, eso no equivale automáticamente a un beneficio clínico.

La mayor parte de la información disponible proviene de estudios experimentales, en animales o en laboratorio, no de ensayos clínicos sólidos que justifiquen su uso indiscriminado y prolongado.

Desde una perspectiva médica, el primer error es asumir que, porque "elimina microbios", conviene seguir tomándolo durante semanas o meses.

Ese razonamiento es demasiado simplista. Un compuesto con actividad antimicrobiana no necesariamente diferencia entre un microorganismo potencialmente dañino y parte de la microbiota intestinal beneficiosa.

Precisamente por ese mismo mecanismo, existe una preocupación razonable de que el uso continuo pueda alterar el equilibrio intestinal, aunque los estudios en humanos a largo plazo siguen siendo limitados.

En otras palabras, un posible beneficio puntual no justifica un uso crónico "por si acaso".

Secuelas negativas

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Además, el aceite de orégano no está libre de efectos adversos. En dosis altas puede producir malestar abdominal, acidez, estreñimiento o diarrea, náuseas, vómitos, mareo y dolor de cabeza. También se han descrito reacciones alérgicas.

Esto es importante porque muchas personas lo utilizan precisamente por síntomas digestivos y terminan empeorando la irritación gastrointestinal que ya tenían.

Es decir, un paciente con colon irritable, dispepsia o una mucosa digestiva sensible puede interpretar como una "reacción esperada" lo que en realidad es intolerancia o irritación provocada por el propio producto.

Otro punto importante es la falsa sensación de seguridad. Los suplementos botánicos no pasan por el mismo nivel de evaluación que un medicamento para demostrar eficacia clínica en una enfermedad concreta.

Eso no significa que sean inútiles en todos los escenarios; significa que no deben presentarse como sustitutos de tratamientos validados ni como solución universal.

Además, pueden interactuar con medicamentos, representar un riesgo antes de una cirugía y ser especialmente problemáticos durante el embarazo, la lactancia y en población pediátrica.

También deben considerarse las interacciones. Algunas fuentes advierten que el orégano puede enlentecer la coagulación, por lo que combinarlo con anticoagulantes o antiagregantes podría aumentar el riesgo de sangrado.

A esto se suma una advertencia importante: en dosis de suplemento, el aceite de orégano no se considera seguro durante el embarazo por su posible efecto estimulante sobre el útero.

La conclusión, el aceite de orégano no debe usarse de forma crónica, indiscriminada ni guiada por recomendaciones de internet.

Su uso prolongado puede traducirse en mayor irritación digestiva, más riesgo de interacciones, posible alteración del equilibrio intestinal y retraso de un diagnóstico o tratamiento adecuado. En medicina, "natural" no significa inocuo, y mucho menos significa seguro para seguirlo usando sin supervisión.