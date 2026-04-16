Menopausia e intimidad: cómo reconstruir la vida sexual en pareja
El diálogo, la atención médica y la reconexión emocional son claves para recuperar el vínculo afectivo
Pregunta: Dra. Ana, hace aproximadamente 7 años, por motivos de mi esposa -debido a la menopausia, problemas de sangrado y dificultad para tener relaciones-, se enfrió nuestra vida sexual.
Ya tengo 7 años sin sexo y trato de entenderla, pero había días en que le pedía intentarlo y ella solo me decía que ya pasó esa etapa de tener sexo.
Tiene 47 años y yo 59. Nuestra vida sexual había sido activa y, de un momento a otro, se apagó. Ella ponía muchas trabas en ese momento: que le dolía, que no lubricaba, etc. Como en toda relación, le pedía que tuviéramos sexo anal -que ya lo hacíamos antes- y tampoco.
Doctora, ya estoy cansado. He soportado esto y le pido, por favor, que me oriente en esta situación. Gracias.
Dudas en la relación y falta de confianza
Respuesta
Cuando se presentan situaciones físicas que bloquean la necesidad de intimar y laceran la relación, se debe, en primer lugar, buscar asesoría ginecológica para paliar los malestares, pues sin esto no es posible retomar una vida sexual plena.
- El placer no convive con el dolor ni con la presión, y ambos, por lo que veo, están instalados en esta dinámica.
Una vez que tu esposa se sienta bien (sin dolor ni molestias), pueden pasar a la búsqueda del placer perdido. Para lograrlo, deben retomar actividades que disfruten juntos, distraerse y buscar espacios para el contacto afectivo, como las caricias. Se recomiendan masajes sin explorar los genitales.
También el baile es un buen ejercicio para reconectar, y la estimulación auditiva es muy positiva (recuérdale las razones por las que un día la elegiste; exprésale cuánto la quieres). Dormir sin ropa y mantener cierta cercanía también puede ser un excelente estímulo.
Con estos pasos será posible comenzar a ver cambios favorables en la intimidad.