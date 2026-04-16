Menopausia e intimidad: cómo reconstruir la vida sexual en pareja

El placer no debe convivir con el dolor durante la etapa de la menopausia. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Dra. Ana, hace aproximadamente 7 años, por motivos de mi esposa -debido a la menopausia, problemas de sangrado y dificultad para tener relaciones-, se enfrió nuestra vida sexual.

Ya tengo 7 años sin sexo y trato de entenderla, pero había días en que le pedía intentarlo y ella solo me decía que ya pasó esa etapa de tener sexo.

Tiene 47 años y yo 59. Nuestra vida sexual había sido activa y, de un momento a otro, se apagó. Ella ponía muchas trabas en ese momento: que le dolía, que no lubricaba, etc. Como en toda relación, le pedía que tuviéramos sexo anal -que ya lo hacíamos antes- y tampoco.

Doctora, ya estoy cansado. He soportado esto y le pido, por favor, que me oriente en esta situación. Gracias.

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Respuesta

Cuando se presentan situaciones físicas que bloquean la necesidad de intimar y laceran la relación, se debe, en primer lugar, buscar asesoría ginecológica para paliar los malestares, pues sin esto no es posible retomar una vida sexual plena.

El placer no convive con el dolor ni con la presión, y ambos, por lo que veo, están instalados en esta dinámica.

Una vez que tu esposa se sienta bien (sin dolor ni molestias), pueden pasar a la búsqueda del placer perdido. Para lograrlo, deben retomar actividades que disfruten juntos, distraerse y buscar espacios para el contacto afectivo, como las caricias. Se recomiendan masajes sin explorar los genitales.

También el baile es un buen ejercicio para reconectar, y la estimulación auditiva es muy positiva (recuérdale las razones por las que un día la elegiste; exprésale cuánto la quieres). Dormir sin ropa y mantener cierta cercanía también puede ser un excelente estímulo.

Con estos pasos será posible comenzar a ver cambios favorables en la intimidad.