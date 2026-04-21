Especial protección de los adultos mayores contra la influenza

Es importante actualizar las vacunas en los adultos mayores ante la constante mutación del virus. ( SHUTTERSTOCK )

Los adultos mayores, al igual que los niños pequeños, tienen un sistema inmunológico débil; los primeros por agotamiento del mismo y los segundos ya que, por su corta edad, su sistema de defensas no ha tenido las experiencias ni el tiempo necesarios para haber madurado.

Por lo tanto, se necesita vacunar cada año contra la influenza a todas las personas desde los 6 meses de edad, poniendo un mayor énfasis en los adultos mayores, que son muy susceptibles de complicarse, porque su protección inmunitaria disminuye con el tiempo y porque los virus de la gripe cambian constantemente.

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Resfriado vs. influenza

También las vacunas deben ser actualizadas cada año para protegerlos contra las cepas más recientes de la influenza, una enfermedad que no debe confundirse con el catarro o resfriado común.

El resfriado común se caracteriza por congestión nasal , dolor de garganta, tos, estornudos, moco y a veces fiebre ligera ; dura entre 7 y 10 días y se cura solo.

se caracteriza por , dolor de garganta, tos, estornudos, moco y a veces ; dura entre 7 y 10 días y se cura solo. La gripe o influenza es un síndrome caracterizado por fiebre alta de aparición repentina, mal estado general, dolores musculares, estornudos, congestión nasal y fatiga, que puede agravarse y conducir a internamientos y muertes particularmente en niños y adultos mayores. El resfriado lo produce principalmente un rinovirus, parainfluenza y otros virus respiratorios, mientras que la influenza la produce exclusivamente el virus de la Influenza A y B.

Para una mayor protección del envejeciente, en la actualidad se recomiendan tres opciones de vacunas nuevas contra la influenza que las evidencias médicas han demostrado que son eficaces y seguras, y generan una respuesta inmunitaria más fuerte para ayudar a combatir la caída de las defensas propias de la edad.

No están disponibles en el país y son:

Fluzone , cuatrivalente (de alta dosis)

, cuatrivalente (de alta dosis) Flublok , cuatrivalente (recombinante)

, cuatrivalente (recombinante) Fluad, cuatrivalente (con adyuvante)

Mientras nos llegan estas vacunas, debemos seguir vacunando contra la influenza a toda la población con la vacuna estándar.

Y si nuestros envejecientes se contagian con el virus, estén estos vacunados o no, desde que aparezcan los primeros síntomas (entre las primeras 24 y 48 horas ), además del tratamiento de soporte, debemos suministrarles el antiviral Oseltamivir, cuyo nombre comercial es Oseltam y Tamiflú.

Esto ayudará a mejorar los síntomas, para que el paciente se sienta y pueda alimentarse mejor, y así tratar de prevenir las complicaciones que pudieran aparecer con una enfermedad que no debemos confundir con el catarro o resfriado común.