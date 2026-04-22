¿Cuál es el mejor edulcorante? La respuesta no es tan dulce como parece

La elección del edulcorante depende del uso (clínico, culinario o metabólico); no obstante, el objetivo nutricional prioritario no es la sustitución, sino la reeducación del paladar para reducir la dependencia de los sabores dulces intensos. ( SHUTTERSTOCK )

Cuando hablamos de edulcorantes, muchas veces los metemos en el mismo saco: aspartame, sucralosa, stevia, monk fruit o alulosa. Pero desde una perspectiva nutricional y científica, no son lo mismo.

Algunos son edulcorantes artificiales clásicos, otros son extractos vegetales no calóricos y otros, como la alulosa, son azúcares raros con muy bajo aporte energético. Por eso, la pregunta correcta no debería ser "¿cuál es el mejor?", sino: ¿cuál tiene mejor perfil según seguridad, metabolismo, tolerancia digestiva y uso real?

El análisis

Los edulcorantes artificiales tradicionales, como aspartame, sucralosa, sacarina y acesulfame K, han sido ampliamente evaluados por agencias regulatorias. La FDA los considera seguros dentro de sus límites de ingesta diaria aceptable.

Esto significa que, en consumo habitual, no se consideran tóxicos ni peligrosos para la mayoría de la población. Sin embargo, "seguro" no es sinónimo de "ideal".

La Organización Mundial de la Salud publicó en 2023 una recomendación condicional en contra de usar edulcorantes no azucarados como estrategia principal para controlar peso o prevenir enfermedades crónicas, porque la evidencia no mostró beneficios sostenidos claros a largo plazo.

La stevia, específicamente los glucósidos de esteviol purificados, es una opción interesante porque no aporta calorías, no eleva directamente la glucosa y tiene buena aceptación en personas con diabetes o resistencia a la insulina. No obstante, hay que diferenciar la stevia purificada de extractos crudos o mezclas comerciales.

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Muchas presentaciones de "stevia" vienen combinadas con maltodextrina, dextrosa, eritritol u otros ingredientes. Su ingesta diaria aceptable está establecida en 4 mg/kg/día expresados como equivalentes de esteviol.

El monk fruit, también conocido como luo han guo, se obtiene del fruto Siraitia grosvenorii. Sus compuestos dulces principales son los mogrósidos. Tiene la ventaja de ser muy dulce, prácticamente sin calorías y sin impacto glucémico relevante.

La FDA lo incluye entre los edulcorantes de alta intensidad permitidos, aunque no se ha especificado una ingesta diaria aceptable formal para monk fruit. Su limitación principal no es de seguridad, sino de evidencia: hay menos estudios humanos a largo plazo que con otros edulcorantes más antiguos.

La alulosa merece un comentario aparte. No es un edulcorante artificial clásico; es un "azúcar raro" que existe en pequeñas cantidades en algunos alimentos. Aporta aproximadamente 0.4 kcal/g, mucho menos que el azúcar común, y la FDA permite excluirla de "azúcares totales" y "azúcares añadidos" en el etiquetado nutricional.

Su ventaja es que se comporta más parecido al azúcar en textura y sabor, lo que la hace útil en productos horneados o postres. Su desventaja: en algunas personas puede causar síntomas gastrointestinales si se consume en cantidades altas.

Entonces, ¿cuál elegiría? Para uso clínico y nutricional, pondría primero la alulosa cuando se busca sustituir azúcar en recetas o productos con textura similar; stevia o monk fruit cuando se busca una opción no calórica; y dejaría sucralosa/aspartame como opciones aceptables, pero no necesariamente superiores.

Sin dependencia

La conclusión honesta es esta: el mejor edulcorante es el que ayuda a reducir azúcar sin mantener una dependencia crónica al sabor dulce intenso. Usarlos ocasionalmente puede ser útil, especialmente para desplazar bebidas azucaradas o mejorar adherencia.

Pero si una persona necesita endulzar todo —café, avena, yogur, batidos, postres y snacks— el problema no es cuál edulcorante escoger, sino que el paladar sigue entrenado para buscar dulzor constante.

En nutrición, el objetivo no es reemplazar azúcar por "azúcar sin culpa". El verdadero objetivo es recuperar una relación más equilibrada con el sabor dulce. Ahí es donde está la intervención más poderosa.