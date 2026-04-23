¿Por qué solo llego al orgasmo con vibrador?

El orgasmo femenino no depende solo de la penetración, sino del autoconocimiento, la estimulación adecuada y el disfrute sin presión. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Hola, Dra. Ana: soy una mujer de 42 años, divorciada, con una vida sexual activa, y disfruto mucho del sexo. Sin embargo, tengo una situación: solo llego al orgasmo con el uso del vibrador cuando estoy con mi pareja durante el coito.

Hemos intentado varias posiciones y nada. En ocasiones, él me ha comentado que le gustaría que llegue al orgasmo de forma natural.

Aunque dice que no le importa que use vibradores para lograrlo, eso me hace sentir mal, porque quiero llegar sin necesidad de usarlos; quiero sentirme plena en el sexo y siento que no lo soy.

¿Qué me puede decir, por favor? ¿Qué debo hacer? Llevo muchos años en esta situación y quiero salir de ella.

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Respuesta

Cuando escucho el término "llegar al orgasmo de forma natural", me gusta que se defina, ya que la mayoría entiende que lo "natural" es la penetración y el movimiento.

Sí, algunas mujeres lo consiguen de esa forma, pero la mayoría requiere de un estímulo directo en el clítoris.

Por eso, los juguetes sexuales pueden ser de gran ayuda, ya que la mujer puede utilizarlos de la forma que le resulte más placentera y, al tener ese control, le resulta más fácil alcanzar el orgasmo.

Lo que te recomiendo es utilizar una posición en la que puedas estimularte y olvidarte del famoso "debo llegar". Céntrate en disfrutar el momento, ya que eso ayudará muchísimo. Además, puedes explorar nuevas sensaciones con la ayuda de tu pareja.

Suelta la idea de "es que solo así lo logro", porque ese pensamiento también puede bloquearte. Enséñale a tu pareja cómo tocarte en esa zona para que resulte placentero para ti. En conclusión, disfruten del momento sin presiones.