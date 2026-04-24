El dilema del retiro: lo queremos, pero ¿lo estamos construyendo?

El patrimonio que necesitará cada quien para su retiro es diferente, pero hace falta construirlo. ( SHUTTERSTOCK )

Haber vivido en 4 países diferentes, trabajado en otras decenas y compartido mucho con tantas nacionalidades diferentes me ha llevado a ver que no todas las naciones ven el retiro de igual manera.

Incluso dentro de los mismos países hay personas que piensan diferente. Pero encuentro factores comunes que deseo resaltar.

Los alemanes han sido longevos y de pocos descendientes desde hace mucho, esto los hizo pensar en de qué vivir desde hace varias generaciones. El tema del retiro es algo natural y de mucha preocupación.

Ellos se ven viajando por el mundo al momento de dejar de trabajar. Vieron a sus padres hacerlo y lo quieren para ellos. Lo único es que las realidades cambian, ya el sistema no es de reparto, tienen que encargarse por sí solos de la mitad de su ingreso futuro.

Te puede interesar Cómo hacer que el dinero dé felicidad, no solo alegrías

El retiro en Latinoamérica

En América Latina la longevidad llegó sin esperarla. Por suerte nuestras abuelitas tuvieron muchos hijos y ellos se convirtieron en sus padres. Muchos no han procesado esto aún por no venir en el ADN. Pedir ayuda a los gobiernos es la solución tardía para los que no hicieron un patrimonio que les mantenga.

De esto se ha aprovechado mucho el populismo del siglo veintiuno. Y muchos han creído que en el futuro algún gobierno se encargará de ellos.

¿Cómo se ve nuestra sociedad? ¿Viajando para disfrutar lo construido en la etapa de mucho tiempo ocioso? ¿O siendo hijos de sus hijos? O sea, que ellos los mantengan.

Es una paradoja, quisiéramos viajar y disfrutar en el futuro, pero no dejamos de disfrutar una parte hoy para construir ese mejor futuro.

Muchos me dicen que el dinero no alcanza, pero toman préstamos que se pasarán 7 años pagando para disfrutar de un vehículo. Se pasan de contentos con las tarjetas de crédito y pagan por años esos disfrutes prematuros.

Si no alcanzara el dinero, ¿pudieran las instituciones financieras disfrutar tanto del beneficio de este tipo de préstamos?

Ni hablar del caudal infinito que sale del bolsillo de la gente hacia las bancas de apuestas.

La verdad que nos espera es que solo tendremos lo que construimos.

Debido a que nuestra expectativa de vida aumenta, el retiro es cada día más importante. Con ella aumenta la necesidad de un patrimonio que nos mantenga por más tiempo.

La solución no es tener suficiente dinero para ir gastando como si fuera el salario. Tener un patrimonio inagotable es lo más sensato. Pueden ser inversiones en instrumentos financieros (preferiblemente de renta fija), inmuebles u otras opciones, como enseño por extenso en mi libro Arco Iris Financiero.

Es importante gastar menos de lo que se recibe, de lo contrario no venceremos a la inflación ni a los costos que se van agregando con los años, como las medicinas. Lo que hará que tengamos que consumir el patrimonio poco a poco.

El patrimonio que necesitará cada uno es diferente, debemos calcularlo y construirlo, para así vivir bien el presente y mejor el futuro.