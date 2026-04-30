El impacto del sobrepeso en la intimidad de pareja

El sobrepeso en la pareja puede ser tratado con profesionales y una comunicación honesta pero empática. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Hola, Dra. Ana. Le escribo con más vergüenza que nada, ya que mi situación es bastante extraña.

Tengo una relación con un hombre maravilloso, pero en los últimos años ha aumentado mucho de peso, al punto de que su barriga me presiona demasiado cuando está encima de mí.

Son muy pocas las posiciones que puedo utilizar sin que esto entorpezca el disfrute; además, ya no me parece tan atractivo. ¿Qué puedo hacer?

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Respuesta

Lo único que puedes hacer es ayudarlo a que logre bajar de peso, motivándolo a buscar asistencia de un profesional (nutricionista o endocrinólogo) que le ofrezca una estructura adecuada para que pueda alcanzar nuevamente un peso ideal. También sería muy positivo que acuda a un psicólogo especialista en trastornos alimenticios.

El tema aquí no es solo la incomodidad de tener relaciones con tan poca movilidad, sino que también está afectando el deseo sexual, pues ya no te gusta lo que ves.

Te sugiero que hables con él: dile que juntos pueden encontrar soluciones, asúmanlo como un trabajo en equipo y exprésale que deseas que esté bien y que te acompañe por mucho tiempo.

Por favor, no le digas que es solo cuestión de poner de su parte, porque el tema es más complejo. Cambiar hábitos requiere del apoyo del entorno y de un equipo profesional; para generar conciencia, es necesario entender el mensaje que puede haber detrás del sobrepeso.