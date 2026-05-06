¿Más de 5 gramos de creatina al día: músculo extra, cerebro más activo o solo más molestias?

La creatina monohidratada es un suplemento ampliamente estudiado cuya dosis estándar de 3 a 5 gramos diarios es suficiente para saturar los depósitos musculares. ( SHUTTERSTOCK )

La creatina es uno de los suplementos más estudiados en nutrición deportiva, pero también uno de los más malinterpretados. La dosis clásica de mantenimiento suele ser de 3–5 g/día de creatina monohidratada, suficiente para saturar progresivamente los depósitos musculares en la mayoría de las personas. Pero la pregunta real es: ¿qué pasa si tomas más de 5 gramos al día?

Primero: tomar más de 5 g no significa automáticamente daño renal, intoxicación ni "sobrecarga" peligrosa en una persona sana. La evidencia disponible muestra que la creatina es generalmente segura para la función renal en individuos sanos y en varios grupos clínicos, siempre que se use dentro de rangos estudiados. Una revisión sistemática y metaanálisis de 2025 concluyó que la suplementación con creatina probablemente es segura para la función renal, aunque recomienda prudencia en enfermedad renal avanzada y advierte que la creatinina sérica no debe interpretarse de forma aislada, porque puede elevarse por mayor recambio de creatina y no necesariamente por lesión renal.

Entonces, ¿por qué se insiste tanto en los 5 gramos? Porque más no siempre es mejor. Una vez los depósitos musculares están saturados, aumentar la dosis no necesariamente produce más fuerza, más músculo o mejor rendimiento.

Lo que sí puede pasar al superar 5 g/día, sobre todo si subes a 10, 15 o 20 g sin dividir la dosis, es más probabilidad de molestias gastrointestinales: distensión, náuseas, cólicos o diarrea. También puede haber aumento de peso por mayor retención de agua intracelular, que no es grasa, pero puede sentirse como hinchazón o pesadez.

Ahora bien, la creatina ya no se estudia solo para músculo. En los últimos años ha crecido el interés por su posible papel en cognición, fatiga mental y salud cerebral. El cerebro también utiliza fosfocreatina como sistema rápido de energía, especialmente en situaciones de alta demanda. Una revisión sistemática y metaanálisis de 2024 encontró que la creatina monohidratada podría tener efectos beneficiosos modestos sobre la función cognitiva en adultos, especialmente en memoria y rendimiento bajo condiciones de estrés metabólico como privación de sueño, envejecimiento o dietas bajas en creatina, como vegetarianas o veganas.

Pero la evidencia cognitiva es prometedora, no definitiva. No significa que tomar creatina te vuelva más inteligente ni que más dosis equivalga a más claridad mental. Revisiones recientes sobre creatina y salud cerebral señalan que los estudios todavía son pequeños, heterogéneos y con vacíos metodológicos importantes. El beneficio parece más probable en personas con mayor demanda energética cerebral, adultos mayores, privación de sueño o bajas reservas iniciales de creatina, no necesariamente en adultos jóvenes sanos bien alimentados.

La conclusión práctica es esta: tomar 10–20 g diarios "porque quiero más músculo y más cerebro" no suele tener sentido si ya estás saturada. La recomendación inteligente no es demonizarla, sino usarla bien: creatina monohidratada, dosis constante, buena hidratación y prudencia si hay enfermedad renal, embarazo, lactancia o uso de fármacos nefrotóxicos. Un punto importante es que la creatina puede aumentar discretamente la creatinina sérica, pero esto no siempre significa lesión renal. La creatinina es un producto de degradación de la creatina y también se relaciona con la masa muscular, el entrenamiento y la ingesta proteica. Por eso, en una persona que usa creatina. En personas sanas, la evidencia no demuestra que la creatina monohidratada, usada en dosis estudiadas, cause daño renal; pero en pacientes con enfermedad renal crónica, antecedentes renales o uso de medicamentos nefrotóxicos, debe individualizarse. En una persona sana, más de 5 g no suele ser peligroso; simplemente puede ser innecesario, más costoso y más incómodo.