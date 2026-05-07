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| 2 min de lectura

Cómo recuperar tu voz en una relación que desgasta

Priorizar el bienestar emocional y aprender a poner límites es clave para salir de dinámicas de control

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Cómo recuperar tu voz en una relación que desgasta
Se debe priorizar el bienestar individual y el autoconocimiento como pasos fundamentales para combatir una relación tóxica. (SHUTTERSTOCK)

Pregunta: Hola, Dra. Ana. Inicio diciéndole que estoy agotada, sin fuerzas, pero en este momento no puedo detenerme. Estoy con un hombre que yo entendía que era maravilloso, pero, al pasar el tiempo, me doy cuenta de que no es así.

Quiere controlarme hasta la respiración; siempre tiene algo malo que decirme y me hace sentir que soy la responsable de todo lo incorrecto que ocurre en la relación. Ya no tengo fuerzas ni para hablar, pero necesito encontrar soluciones.

Respuesta

La prioridad para poder sentirte bien y, a la vez, saber lidiar con alguien que quiere someterte es encontrar, ante todo, tu bienestar y tu calma. Aprender a conocerte, saber elegir tus batallas y no querer agradar a los demás a costa de tu paz.

  • Este proceso es muy valioso, pues nos enseña a conocernos y a saber escuchar nuestros ruidos interiores.

Lo que te recomiendo es enfocarte primero en ti y en la búsqueda de todo lo que implica la dignidad, la ética y los valores. Luego, cuando te sientas segura, se debe trabajar la relación para que puedas negociar y poner los límites necesarios, donde sientas que tu voz es tomada en cuenta.

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Psicóloga, terapeuta sexual, familiar y de pareja, PHD en Sexualidad. Directora del Centro Vida y Familia Ana Simó.