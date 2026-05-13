¿Agua con gas todos los días? Lo que dice la evidencia

El agua con gas se posiciona como una alternativa saludable a los refrescos, siempre que sea simple y sin azúcares añadidos. ( SHUTTERSTOCK )

El agua con gas se ha vuelto una especie de "refresco saludable": tiene burbujas, da sensación de frescura y puede ayudar a muchas personas a tomar más agua. Pero también viene cargada de dudas: ¿daña el estómago?, ¿afecta los dientes?, ¿produce celulitis?, ¿descalcifica los huesos?, ¿cuánta se puede tomar?

Desde el punto de vista médico, lo primero es aclarar algo importante: el agua con gas simple no es lo mismo que una soda, un refresco, una bebida energética o un agua saborizada con ácidos y endulzantes.

El problema no suele ser la burbuja en sí, sino lo que viene añadido: azúcar, ácido fosfórico, ácido cítrico, sodio elevado, edulcorantes o saborizantes.

La carbonatación ocurre cuando se disuelve dióxido de carbono en el agua, formando ácido carbónico. Esto la hace ligeramente más ácida que el agua regular, pero en la mayoría de las aguas con gas sin sabor, la acidez es mucho menor que la de refrescos, jugos cítricos o bebidas energéticas.

Agua con gas vs. bebidas azucaradas

La Asociación Dental Americana señala que el agua con gas simple suele ser una alternativa mucho mejor para los dientes que las bebidas azucaradas, aunque las versiones saborizadas, sobre todo cítricas, pueden ser más erosivas si se consumen con mucha frecuencia.

En salud ósea, la evidencia tampoco sostiene la idea de que el agua con gas "descalcifica". El vínculo negativo se ha visto más con las colas, probablemente por ácido fosfórico, cafeína y desplazamiento de bebidas ricas en calcio, no por la carbonatación aislada.

En el estudio de Framingham, las colas se asociaron con menor densidad mineral ósea en mujeres, pero no otras bebidas carbonatadas.

¿Y el estómago? Aquí hay matices. Una revisión sistemática sobre bebidas carbonatadas y reflujo encontró que no hay evidencia directa sólida de que las bebidas carbonatadas causen o empeoren por sí solas la enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Sin embargo, en la práctica clínica, algunas personas sí reportan más distensión, eructos, presión gástrica o sensación de reflujo al tomarlas, especialmente si tienen gastritis sintomática, hernia hiatal, reflujo activo, síndrome de intestino irritable o mucha sensibilidad visceral.

Nutricionalmente, el agua con gas puede ser útil si ayuda a reemplazar refrescos, jugos o alcohol. También puede aumentar la sensación de plenitud en algunas personas, aunque no debe venderse como estrategia de pérdida de peso. Hidrata de forma similar al agua regular; la diferencia principal es la tolerancia digestiva individual.

Entonces, ¿cuánta se puede beber? No existe una "dosis máxima" universal. Para una persona sana, 1–3 vasos (de 8 onzas) al día puede ser perfectamente razonable si no causa síntomas. Incluso más podría ser seguro si es agua con gas simple, sin azúcar y baja en sodio.

Pero no debería desplazar completamente al agua natural, sobre todo en personas con reflujo, distensión, problemas dentales o alta ingesta de sodio.

Mi recomendación: elige agua con gas sin azúcar, sin sabor cítrico frecuente y con bajo sodio. Evita estarla "sorbiendo" todo el día; es mejor tomarla con comidas o en momentos concretos.

Si hay sensibilidad dental, usa pitillo o sorbete ocasionalmente y no te cepilles justo después de bebidas ácidas. Si empeora el reflujo o la distensión, no es para ti todos los días.

El agua con gas no es peligrosa. Es una herramienta válida de hidratación, especialmente si ayuda a dejar bebidas azucaradas. La clave está en leer la etiqueta, escuchar la tolerancia digestiva y no confundir "con gas" con "refresco saludable".