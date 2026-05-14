×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Vida y familia
  • Ana Simó - Twitter
  • Ana Simó - Facebook
| 2 min de lectura

Autoestima, sexualidad y aceptación: claves para una vida más plena

La orientación emocional y la educación sexual pueden ser claves para construir una vida con mayor bienestar y amor propio

Expandir imagen
Autoestima, sexualidad y aceptación: claves para una vida más plena
Hay que buscar sentido a la vida más allá de la aprobación externa y trabajar en el bienestar emocional. (SHUTTERSTOCK)

Pregunta: Buen día, Dra. Ana. Tengo años viendo su trabajo y aprendiendo, pero quiero un consejo.

Yo nací gordo y con un micropene de 1 cm. Ahora tengo 41 años, no tengo hijos y nunca me he casado. He tenido novias, pero, obviamente, pienso que ha sido por interés.

Nunca he podido satisfacer a una mujer y ya me he resignado a que no podré estar con una, tener pareja, hijos y ser feliz junto a una mujer.

Tampoco soy gay para estar con un hombre. Tengo deseos como cualquier hombre, aunque ocurren mensualmente, y a veces me masturbo no por gusto, sino para salir de eso.

Vivo buscando un motivo por el cual nací, ya que siento que no he podido hacer feliz a una mujer. ¿Qué puedo hacer con mi vida en este caso?

Respuesta

¡Hola! El tema es más profundo que la búsqueda de pareja y aprobación.

Necesitas encontrar sentido a tu existencia, aprender a ver lo bueno que tienes, reconocer tus dones y entender que siempre surgirán situaciones que no te agraden, pero la idea es silenciar ese ruido interior que constantemente te mantiene enfocado en pensamientos que te estancan.

En tu carta utilizas expresiones que funcionan como sentencias de una vida desgraciada: "nací gordo", "me masturbo para salir de eso", "las mujeres me buscan solo por interés" y "no puedo satisfacer a una mujer". Por eso, considero que necesitas trabajar tu estado anímico, tu seguridad, tus creencias y psicoeducarte en temas sexuales.

  • Cuando descubrimos lo que realmente implica vivir con dignidad, comenzamos a vivir desde la calma, la aceptación y el amor.
Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Psicóloga, terapeuta sexual, familiar y de pareja, PHD en Sexualidad. Directora del Centro Vida y Familia Ana Simó.