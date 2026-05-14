Autoestima, sexualidad y aceptación: claves para una vida más plena
La orientación emocional y la educación sexual pueden ser claves para construir una vida con mayor bienestar y amor propio
Pregunta: Buen día, Dra. Ana. Tengo años viendo su trabajo y aprendiendo, pero quiero un consejo.
Yo nací gordo y con un micropene de 1 cm. Ahora tengo 41 años, no tengo hijos y nunca me he casado. He tenido novias, pero, obviamente, pienso que ha sido por interés.
Nunca he podido satisfacer a una mujer y ya me he resignado a que no podré estar con una, tener pareja, hijos y ser feliz junto a una mujer.
Tampoco soy gay para estar con un hombre. Tengo deseos como cualquier hombre, aunque ocurren mensualmente, y a veces me masturbo no por gusto, sino para salir de eso.
Vivo buscando un motivo por el cual nací, ya que siento que no he podido hacer feliz a una mujer. ¿Qué puedo hacer con mi vida en este caso?
Respuesta
¡Hola! El tema es más profundo que la búsqueda de pareja y aprobación.
Necesitas encontrar sentido a tu existencia, aprender a ver lo bueno que tienes, reconocer tus dones y entender que siempre surgirán situaciones que no te agraden, pero la idea es silenciar ese ruido interior que constantemente te mantiene enfocado en pensamientos que te estancan.
En tu carta utilizas expresiones que funcionan como sentencias de una vida desgraciada: "nací gordo", "me masturbo para salir de eso", "las mujeres me buscan solo por interés" y "no puedo satisfacer a una mujer". Por eso, considero que necesitas trabajar tu estado anímico, tu seguridad, tus creencias y psicoeducarte en temas sexuales.
- Cuando descubrimos lo que realmente implica vivir con dignidad, comenzamos a vivir desde la calma, la aceptación y el amor.