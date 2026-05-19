Enfermedad de Crohn: una condición inmunológica de origen aún incierto

La enfermedad de Crohn forma parte de las enfermedades inflamatorias intestinales y detectarla a tiempo es clave. ( SHUTTERSTOCK )

Este 19 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, un grupo de patologías crónicas entre las que se encuentra la enfermedad de Crohn, una condición que puede afectar significativamente la calidad de vida de quienes la padecen y que incluso puede diagnosticarse desde edades tempranas.

La enfermedad se caracteriza por una inflamación persistente del tracto digestivo y puede comprometer cualquier parte del sistema gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. Entre los síntomas más frecuentes figuran dolor abdominal, diarrea crónica o estreñimiento, pérdida de peso no explicable, anemia y vómitos persistentes.

"La causa no es del todo conocida, ya que hay una interacción compleja con diferentes detonantes como la predisposición genética, exposición ambiental y el microbiota como principales. La enfermedad de Crohn es una patología inmune que va afectando de forma segmentaria el tracto digestivo y que puede alterar todas las capas provocando inflamación transmural; es una condición progresiva que se caracteriza por episodios de crisis y remisión. Actualmente no tiene cura, sí tratamiento para controlar el avance de la enfermedad y llevar a periodos de estabilidad donde disminuye la inflamación y se evitan recaídas, conocida como remisión", explica a Consulta Libre la doctora Claralí Almonte.

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Diferentes manifestaciones y complicaciones

La especialista detalla que la enfermedad puede presentarse con distintos fenotipos, entre ellos inflamatorio, penetrante y estenosante, lo que provoca manifestaciones clínicas variables en cada paciente.

"El paciente puede presentar síntomas muy variables dependiendo del fenotipo, desde dolor abdominal, diarrea crónica o por el contrario estreñimiento, anemia, vómitos persistentes, pérdida de peso no explicable y en ocasiones afectación en otros órganos como el hígado, la piel o la columna, siendo otra especialidad quien refiere al gastroenterólogo con las llamadas manifestaciones extraintestinales", sostiene Almonte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/doctora-clarali-almonte-804b2e60.jpg La doctora Claralí Almonte, gastroenteróloga. (FUENTE EXTERNA)

Sobre el tratamiento, señala que este dependerá de la severidad con la que se presente la enfermedad. Explica que las terapias avanzadas buscan frenar la progresión desde etapas tempranas para prevenir complicaciones como obstrucciones intestinales, fístulas y abscesos.

El diagnóstico y seguimiento de los pacientes se realiza a partir de la historia clínica, examen físico, pruebas de laboratorio enfocadas en inflamación y estado nutricional, además de estudios endoscópicos y de imágenes.

Atención multidisciplinaria y diagnóstico temprano

Debido a su impacto físico y emocional, la enfermedad de Crohn requiere un abordaje multidisciplinario.

"Estos pacientes se manejan en equipos multidisciplinarios de especialistas entre ellos psicólogos, proctólogos, nutricionistas y hematólogos, ya que es una condición en que la esfera psicológica debe ser manejada tanto de manera familiar como individual. Lo que persigue la terapia es lograr un individuo capaz de seguir formándose y trabajando para ser un ente social productivo", destaca la gastroenteróloga.

La especialista agrega que esta condición puede detectarse a edades tempranas y afectar de manera importante la vida académica y laboral de los pacientes jóvenes si no reciben tratamiento oportuno.

"Los gastroenterólogos pediatras tienen casos en edades muy tempranas; nosotros los gastroenterólogos de adultos vemos pacientes entre 18 y 30 años en etapa de diagnóstico temprano. Ese joven afectado encuentra dificultades para insertarse en sus labores educativas y laborales cuando la condición no está siendo tratada de manera adecuada", concluye.

De acuerdo con la revista The Lancet, la prevalencia global de la enfermedad es de 84.2 casos por cada 100,000 habitantes.