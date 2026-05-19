¿Puede la Inteligencia Artificial decir "No lo sé"?

Ninguna plataforma tecnológica podrá sustituir el pensamiento crítico, la empatía y los atributos humanos de un profesional de la medicina. ( SHUTTERSTOCK )

A un residente de primer año de medicina le pidieron que explicara las causas del aumento de la creatinina en un paciente. El residente hace una pausa y responde... No lo sé.

El equipo revisa los factores de riesgo y los medicamentos que está tomando el paciente y opta por pedir una consulta al departamento de nefrología.

El mismo caso se le presenta a un sistema de I.A. que recopila una diversidad de artículos relevantes, y, a pesar de las evidencias contradictorias que encuentra, ofrece una respuesta segura sin señalar ningún cuestionamiento ante las repercusiones de los estudios a los que tendrá que someterse el paciente en cuestión.

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Atención a universidades y médicos en formación

Ante tal situación, normalmente se espera que, los médicos revelen sus conocimientos y limitaciones. Por eso existen especialistas que, cuando es necesario, se consultan entre sí, se hacen rondas, foros y entregas de guardia, se discuten los casos con los médicos de más experiencia junto a los más jóvenes.

En un análisis de Grandes Modelos de Lenguaje (LLM) a los que se les presentó 300 casos clínicos diseñados por médicos que les introdujeron a cada caso un síntoma inventado, los LLM aceptaron y ampliaron las falsedades entre el 50 % y el 82 % de los casos.

Sin que los modelos de I.A. pudieran responder "NO LO SÉ".

El acto de decir "No lo sé" adopta diferentes formas en diferentes ámbitos, pero cumple una función común: evitar conclusiones prematuras y permitir el cambio de un estilo del pensamiento intuitivo al pensamiento crítico, lo que sí hizo el residente novicio de primer año.

Recientemente el señor Bill Gates dijo que a la I.A., como la conocemos hoy, le queda poco tiempo, que muy pronto será reemplazada por una nueva I.A. Metacognitiva capaz de aprender y razonar de manera similar a los seres humanos.

Es una buena noticia porque una I. A. de última generación podría servir más y mejor a la sociedad global actual, aunque nunca podrá sustituir a la persona ni al hombre o mujer médico que, con su pensamiento crítico y los dones que le han sido dados: espiritualidad, amor, empatía, solidaridad y compasión.

Atributos que, no podrá exhibir ninguna plataforma de Inteligencia artificial por muy sofisticada que esta haya sido concebida. Porque esta no es competencia de un invento de hombre alguno.

REFERENCIA: ¿Can A.I. say "I Don´t Know"? DOI: 10.1056/NEJMp2517624 VOL. 394 No. 19. May 9, 2026.