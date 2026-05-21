¿Es normal sentir paz tras la muerte de una pareja con la que ya no eras feliz?
El duelo emocional puede vivirse mucho antes de una pérdida física dentro de una relación
Pregunta: Hola, Dra. Simó. Le cuento que duré 22 años en un matrimonio donde no me sentía para nada feliz, y permanecí en él por mis hijas.
Hace un año mi esposo murió y siento que tengo una oportunidad increíble para empezar de nuevo.
¿Será normal que su muerte haya llenado mi vida de paz y tranquilidad? ¿Estoy siendo mala persona por eso?
Es el padre de mis hijas y me siento como una mala persona por no sentirme mal por su muerte.
Respuesta
¡Hola! No eres una mala persona por sentir que puedes retomar tu vida. Tampoco debes sentirte culpable por su muerte, porque en vida ya habías atravesado tu proceso de duelo emocional dentro de la relación. Entre ustedes probablemente quedaba compañerismo, pero no amor de pareja.
Es posible que las dinámicas del día a día hubieran creado una distancia emocional tan profunda que hoy percibas esta etapa como una oportunidad para reencontrarte contigo misma y buscar aquello que realmente te haga feliz.
Durante muchos años diste más a los demás de lo que te diste a ti misma, sacrificándote y dejándote en segundo plano por tus hijas.
Ahora bien, no esperes que quienes no han vivido una experiencia similar puedan comprenderte del todo.
- Evita compararte con otros procesos y enfócate en asumir esta nueva etapa con honestidad y decisión.