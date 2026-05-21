¿Las mujeres están provocando los feminicidios o algunos hombres no saben manejar el rechazo?

En los feminicidios, muchos hombres confunden el apoyo económico con posesión y reaccionan con control y agresión ante el rechazo, en lugar de alejarse o poner límites sanos. ( SHUTTERSTOCK )

Cada vez que ocurre un feminicidio, las redes sociales se llenan de comentarios parecidos: "las mujeres de ahora usan a los hombres", "ellas quieren que les resuelvan la vida", "lo exprimió y después lo dejó", "las mujeres provocan".

Y aunque esta conversación incómoda, hay una realidad que tampoco se puede negar: sí existen relaciones donde algunas mujeres manipulan emocional y económicamente a hombres.

No es un secreto, existe el famoso "chapeo". Existen mujeres que buscan hombres para que les paguen cuentas, les resuelvan problemas, les den estabilidad económica o les sostengan un estilo de vida.

Algunas le prometen amor mientras reciben los beneficios, y cuando ya no necesitan a al hombre, se van, lo engañan o simplemente desaparecen. Eso pasa.

Hay hombres emocionalmente destruidos por relaciones donde se sintieron usados, humillados y reemplazados. Otros están en procesos judiciales por acusaciones falsas.

Y eso no es sano, ni justificable. La pregunta es: ¿eso da derecho a matar?

Porque una cosa es hablar de relaciones tóxicas, manipulación o abuso emocional. Y otra muy distinta es justificar feminicidios como si fueran una reacción lógica al dolor.

Estamos empezando a normalizar discursos donde, si una mujer fue interesada, infiel o aprovechada, entonces "ella se lo buscó". Como si el dolor emocional automáticamente le quitara responsabilidad al hombre sobre sus actos.

No. Una mujer puede haberte usado. Puede haberte mentido. Puede haberte vaciado la cuenta bancaria después de años ayudándola. Puede haberte sido infiel después de todo lo que hiciste por ella. Y aun así, sigue siendo responsabilidad tuya decidir qué haces con ese dolor.

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Saber manejar el rechazo

Porque el problema aquí no es solo que existan mujeres manipuladoras. El problema es que muchos hombres no fueron enseñados a manejar el rechazo, la humillación emocional o la pérdida sin reaccionar desde la rabia, el control y la agresión.

Muchos crecieron creyendo que si invierten dinero, sacrificio y esfuerzo en una mujer, entonces esa mujer les pertenece. Como si resolverle problemas económicos garantizara fidelidad, obediencia o permanencia. Pero las relaciones no funcionan como una deuda. Ayudar a alguien no compra amor.

Por eso tantos feminicidios ocurren cuando la mujer decide irse, poner límites o terminar la relación. El hombre se siente traicionado, que nadie lo va a querer. Ahí aparece el hombre que siente que perdió el control, el ego, la validación o el poder sobre esa persona.

No sabe manejar el abandono y convierte su dolor en violencia. Hombres que nunca aprendieron a manejar la frustración, los celos y el rechazo sin reaccionar desde la violencia.

Sí, hay mujeres tóxicas. Sí, hay hombres manipulados, usados y emocionalmente destruidos. Eso también hay que hablarlo y dejar de minimizarlo. Pero incluso en medio del dolor, el hombre sigue teniendo la opción de: irse, poner límites, buscar ayuda, trabajar su autoestima o salir de relaciones destructivas.

Ninguna mujer tiene derecho a usar y ningún hombre por sufrir tiene derecho a matar.