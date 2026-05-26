La COVID-19 paralizó el planeta, pero los países decidieron olvidar la lección
Por qué el mundo sigue desprotegido ante los virus que amenazan con paralizarnos otra vez
Antes del 2020 el mundo veía las pandemias como eventos del pasado, pero la COVID-19 nos enseñó que un virus puede paralizar economías, cerrar fronteras, vaciar escuelas y universidades y hacer colapsar cualquier sistema de Salud Pública.
Los países todavía no han entendido que las pérdidas humanas y las secuelas que dejó la COVID-19, aumentaron la ansiedad, depresión y la violencia intrafamiliar que dañó la salud mental de la gente.
Personas con enfermedades mentales que antes y después han sido abandonadas a su suerte, y que, para el inocuo Sistema de Seguridad Social y Administradoras de Riesgos de Salud que tenemos ni siquiera existen.
¿Puede la Inteligencia Artificial decir "No lo sé"?
Prioridad nacional
La reciente pandemia debió enseñarnos que la atención primaria en salud, la ciencia y la investigación deben ser prioridades nacionales, que las enfermeras, el médico familiar y todo el personal sanitario deben ser protegidos propiciándoles una vida digna.
Que necesitamos de una medicina preventiva y vigilancia epidemiológica fuertes, porque lo que está pasando en África pudiera afectarnos como país muy conectado de los primeros en la región.
La OMS lo ha dicho y otros expertos sanitarios también, pero la indiferencia ha podido más que las experiencias vividas.
Se ha repetido que están dadas las condiciones para que se produzca una nueva pandemia, y se han identificado virus y bacterias con capacidad de propagarse mundialmente:
- SARS-Cov, SARS-Cov2, Virus Marburgo, Virus Nipah y Henipavirus, Cepas de Influenza H5N1 y H10 con riesgos de mutación pandémica, Virus de la viruela Símica o viruela del mono y bacterias resistentes a los antibióticos de última generación.
Además de otros virus: Fiebre hemorrágica de Crimea, la Fiebre del Valle del Rift y la fiebre de Lassa.
Lo más reciente, el virus Ébola, se adquiere de un murciélago a otros animales y a los humanos.
Puede transmitirse de persona a persona y tiene una mortalidad de hasta el 50 % de los contagiados; nos puede llegar desde África o cualquier otro país o continente a la República Dominicana, país que solo en el año 2025 recibió 10 millones de turistas.
Se transmite del animal al humano y de una persona a otra por contacto directo a través de la piel y las mucosas, por fluidos corporales, sangre, saliva, sudor, orina, heces y a través de objetos contaminados.
El contagio de persona a persona se produce cuando el paciente infectado presenta los síntomas, pero el virus puede persistir en el semen del hombre después de la recuperación y transmitirse por esta vía.