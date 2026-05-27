"3 horas": ¿la regla de oro antes de dormir?

Dejar pasar tres horas entre la cena y el sueño protege tu salud metabólica según la crononutrición. ( SHUTTERSTOCK )

Durante años, la nutrición se enfocó en calorías y macronutrientes. Sin embargo, la evidencia más reciente ha demostrado que el horario de las comidas también influye sobre el metabolismo, el sueño y potencialmente el riesgo de enfermedad.

En este contexto, la recomendación de dejar unas 2–3 horas entre la cena y el momento de dormir ha ganado respaldo científico.

La explicación comienza en el ritmo circadiano. Durante la noche disminuye la sensibilidad a la insulina, cambia la secreción hormonal y el metabolismo energético se vuelve menos eficiente.

La crononutrición

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Comer muy tarde genera una "desalineación circadiana", favoreciendo mayores picos de glucosa, peor utilización de nutrientes y alteraciones metabólicas. Diversos estudios recientes en crononutrición han asociado las cenas tardías con mayor riesgo de obesidad, adiposidad abdominal y deterioro cardiometabólico.

Además, comer cerca de la hora de dormir también impacta el sueño y la digestión. Las comidas abundantes nocturnas aumentan el riesgo de reflujo, distensión abdominal y fragmentación del sueño, especialmente cuando son altas en grasa o ultraprocesadas.

Por el contrario, cenar unas horas antes de acostarse parece favorecer una digestión más eficiente y un mejor descanso.

Uno de los hallazgos más interesantes de los últimos años proviene del artículo Temporal Eating Patterns and Colorectal Cancer: A Systematic Review, publicado en 2025 por Abebe, Wassie y colaboradores.

Los autores encontraron que intervalos cortos entre la última comida del día y el sueño se asociaban con mayor riesgo de cáncer colorrectal y peor salud metabólica. El estudio propone varios mecanismos posibles: alteración del ritmo circadiano, inflamación crónica, estrés oxidativo y cambios en la microbiota intestinal.

También señala que los patrones de alimentación nocturna suelen acompañarse de mayor consumo de alimentos ultraprocesados y snacks tardíos, factores relacionados con inflamación y disfunción metabólica.

Esto no significa que exista una regla "mágica" de exactamente 3 horas. La evidencia no establece un número absoluto universal. Más bien, sugiere que mientras más alineada esté la alimentación con el reloj biológico y más separación exista entre la cena y el sueño, mejores tienden a ser los resultados metabólicos y digestivos.

Factores como el cronotipo, el ejercicio, el horario laboral y las condiciones médicas individuales modifican la respuesta.

En personas con obesidad, resistencia a la insulina, reflujo gastroesofágico o alteraciones metabólicas, adelantar la última comida del día probablemente tenga un impacto aún mayor. La crononutrición está dejando de ser una simple tendencia para convertirse en una herramienta clínica complementaria en la prevención cardiometabólica y digestiva.

Porque al final, no solo importa qué comes. También importa si tu cuerpo está preparado para procesarlo.