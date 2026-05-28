Señales de alerta en adolescentes: cuándo ciertas conductas requieren atención profesional
Cómo detectar problemas emocionales en los adolescentes
Pregunta: Hola, Dra. Simó. Me siento muy preocupada, pues desde hace cerca de dos años veo una situación con mi hijo, de 16 años, que me inquieta mucho. A él le gusta torturar animales.
La chica que me ayuda en la casa me ha contado cosas que, de verdad, no entiendo por qué hace. Él no tiene amiguitos; me dice que son brutos y que todos le caen mal. Tampoco le gusta salir de su cuarto, aunque tiene muy buenas notas. ¿Qué hago?
14 respuestas de experto para entender a tu hijo adolescente
Desafíos psicológicos en la adolescencia: ¿están las familias preparadas para afrontarlos?
Respuesta
La adolescencia es una etapa de transición en la que los jóvenes suelen experimentar cambios de forma abrupta. En este período comienzan a manifestarse muchas problemáticas de salud mental.
También es una realidad que, en ocasiones, los niños y adolescentes no saben canalizar lo que sienten y, por eso, pueden recurrir a conductas agresivas o contundentes para gestionar emociones como el enojo, la sensación de abandono o la injusticia.
Mi recomendación es que lo lleves a un especialista, preferiblemente un psicólogo infantojuvenil, para que sea evaluado y se puedan determinar las razones por las que necesita hacer sufrir a los animales.
También es importante observar su entorno y detectar posibles influencias o relaciones poco saludables entre sus compañeros.
- Los niños y adolescentes suelen expresar sus conflictos emocionales a través de cambios en sus hábitos, conductas y emociones.
Por eso, es fundamental que los padres sean observadores activos del día a día de sus hijos: que conversen con ellos, les hagan preguntas, se interesen por lo que ocurre en su habitación, sepan con quiénes interactúan en las redes sociales y conozcan qué cosas llaman su atención.