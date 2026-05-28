Señales de alerta en adolescentes: cuándo ciertas conductas requieren atención profesional

Es importante buscar ayuda psicológica en la adolescencia si los adolescentes presentan conductas alarmantes. ( SHUTTESTOCK )

Pregunta: Hola, Dra. Simó. Me siento muy preocupada, pues desde hace cerca de dos años veo una situación con mi hijo, de 16 años, que me inquieta mucho. A él le gusta torturar animales.

La chica que me ayuda en la casa me ha contado cosas que, de verdad, no entiendo por qué hace. Él no tiene amiguitos; me dice que son brutos y que todos le caen mal. Tampoco le gusta salir de su cuarto, aunque tiene muy buenas notas. ¿Qué hago?

Respuesta

La adolescencia es una etapa de transición en la que los jóvenes suelen experimentar cambios de forma abrupta. En este período comienzan a manifestarse muchas problemáticas de salud mental.

También es una realidad que, en ocasiones, los niños y adolescentes no saben canalizar lo que sienten y, por eso, pueden recurrir a conductas agresivas o contundentes para gestionar emociones como el enojo, la sensación de abandono o la injusticia.

Mi recomendación es que lo lleves a un especialista, preferiblemente un psicólogo infantojuvenil, para que sea evaluado y se puedan determinar las razones por las que necesita hacer sufrir a los animales.

También es importante observar su entorno y detectar posibles influencias o relaciones poco saludables entre sus compañeros.

Los niños y adolescentes suelen expresar sus conflictos emocionales a través de cambios en sus hábitos, conductas y emociones.

Por eso, es fundamental que los padres sean observadores activos del día a día de sus hijos: que conversen con ellos, les hagan preguntas, se interesen por lo que ocurre en su habitación, sepan con quiénes interactúan en las redes sociales y conozcan qué cosas llaman su atención.