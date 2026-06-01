×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Eñe
    | 4 min de lectura

    Por obra u omisión

    Un truquito para evitar el queísmo y el dequeísmo

    Expandir imagen
    Por obra u omisión
    El sufijo -ismo se añade al final de las palabras para formar nuevos sustantivos que denotan doctrinas, actividades, condiciones o actitudes y nos permite conocer mejor dos errores gramaticales: el queísmo y el dequeísmo. (SHUTTERSTOCK)

    Existen en la lengua pequeñas piezas que, unidas a una palabra base, forman nuevas palabras, a las que aportan un significado particular. Cuando esas piezas se añaden al final de la base reciben el nombre de sufijos. En español el sufijo -ismo tiene una productividad particular a la hora de crear nuevos sustantivos.

    En unos casos estas nuevas palabras se relacionan con doctrinas, sistemas, escuelas o movimientos; por traer los ejemplos del patio, de Bosch, boschismo, de Peña Gómez, peñagomismo o de Balaguer, balaguerismo.

    Puede dar lugar también a sustantivos que designan actividades deportivas (ciclismo, senderismo), realidades científicas (botulismo, bruxismo) o situaciones o condiciones (albinismo, autismo).

    El Diccionario de la lengua hace un repaso exhaustivo de todos los significados del sufijo -ismo; no está de más recordar que en los diccionarios no solo encontramos palabras; también podemos consultar los elementos que se utilizan para su composición, como sufijos y prefijos.

    Con el sufijo -ismo pueden formarse también sustantivos que expresan actitud, cualidad o tendencia. Y a estos últimos quería yo llegar, porque nos van a servir para hablar de dos errores gramaticales muy frecuentes que conviene evitar, uno por obra y otro por omisión. Hablamos del queísmo y el dequeísmo.

    Ahora que conocemos mejor el sufijo -ismo podemos comprender cómo se forman estas dos palabras y tenemos pistas sobre lo que significan: que + ismo, de + que + ismo.

    Llamamos dequeísmo a la tendencia a usar de + que con verbos que no admiten la preposición de para introducir sus complementos: *Pienso de que estamos a tiempo para hacerlo bien; *Creo de que tiene interés por aprender.

    En los ejemplos anteriores la preposición de sobra. ¿Un truquito para comprobarlo? Prueben a construir una frase en la que sustituyan el complemento encabezado por la conjunción que por el pronombre eso: Pienso eso; Creo eso (en ningún caso *Pienso de eso o *Creo de eso). En estos casos no dudamos: nada de preposición.

    En cambio, llamamos queísmo a la tendencia a suprimir la preposición de delante de la conjunción que las normas dictan que su presencia es necesaria: *No se dio cuenta que te habías equivocado; *Avísame antes que entres a la reunión.

    La preposición de brilla por su ausencia precisamente en casos en los que los verbos la exigen para introducir sus complementos encabezados por la conjunción que. Apliquen el mismo truquito: Se dio cuenta de eso (y no *Se dio cuenta eso); Avísame de eso (y nunca *Avísame eso).

    Un verbo en el que siempre tropezamos es alegrar, o su forma pronominal alegrarse. Aprendamos a usarlo bien, que es un verbo muy necesario que siempre debe estar presente en nuestra vida. Decimos Me alegro de que estés bien; y, en cambio, Me alegra que estés bien.

    Si le quitamos la de al primero, estaremos cayendo en el queísmo; si le ponemos la de al segundo, caeremos en el dequeísmo. Truquito: Me alegro de eso (nunca *Me alegro eso) y Me alegra eso (no *Me alegra de eso).

    Tengan la seguridad de que el truquito siempre les va a resultar muy útil. Empiecen por la frase que encabeza este último párrafo. ¿Va o no va esa de? Apliquen el truquito; ya saben eso de que la práctica hace al maestro.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.