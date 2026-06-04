¿Puede una relación depender del sexo oral?

La intimidad es algo más amplio que el coito o el sexo oral. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Doctora Ana, yo la sigo y aprendo mucho con sus videos. Quisiera hacerle una consulta. Mi pareja quiere que le haga sexo oral y, la verdad, todavía no me motivo a hacerlo; no me gusta. Él dice que sin eso la relación no puede funcionar. Por favor, deme su opinión, doctora, y ayúdeme.

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Respuesta

Una relación de pareja no se sostiene únicamente por el acto sexual. Con esto no quiero minimizar esa parte tan importante dentro de una dinámica funcional, pero pensar que sin sexo oral la relación no puede funcionar es cargar sobre una sola práctica una responsabilidad que resulta injusta y reduccionista.

El bienestar de una pareja no debe depender de un único elemento.

Siempre he expresado el daño que puede causar la presión o la imposición de conductas que no van acordes con lo que una persona siente o desea. Puede parecer algo sin importancia, pero detrás de esa exigencia existe una carga de manipulación que, con el tiempo, solo contribuirá a debilitar la conexión entre ambos.

Cuando una situación se estanca y cada quien se aferra a su posición, lo más recomendable es acudir a un sexólogo que pueda ayudarles a gestionar la situación y encontrar puntos de encuentro.

Lo ideal es que ambos se sientan escuchados, comprendidos y respetados, sin control, imposiciones ni manipulación.

El sexo es mucho más que el coito o el sexo oral. En esa visión más amplia de la intimidad es donde deberían centrarse para construir una experiencia en la que ambos se sientan cómodos y satisfechos.