¿Qué le pasa a una persona cuando no es tan rica como cree?

Vivir por encima de tus ingresos es el error de finanzas personales que puede frenar tu crecimiento. ( SHUTTERSTOCK )

Aspirar a una clase social de mayor ingreso suele motivar a muchos a no colocarse un techo. Lo malo es cuando se quiere ejercer en dicha clase antes de haberla alcanzado.

Hace unos días di una asesoría financiera a un caballero cuya esposa creía estar en una clase social a la que aún no habían llegado. Su miedo era que ella se diera cuenta de la realidad que él está pasando.

Me mostró las redes sociales de su esposa. Él me explicaba que ya no era sostenible esa vida. Las deudas del caballero lo corroboraban.

–¿Por qué él no se lo decía, Diego Sosa?

Las razones son múltiples, otro día me tomo el tiempo para explicarlo, como lo hago en mi libro Arco Iris Financiero.

Por encima de las posibilidades

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Cuando una persona se cree la película es como todo en la vida, las consecuencias no tardan en llegar.

Un novio que sin poder crea la situación de llevar a su pretendida al siguiente nivel de ingresos es responsable de hacer que ella crea esa película. Ella gastará acorde con lo que piensa que puede.

Se casan y el grifo abierto será muy difícil de cerrar. Él cree que puede seguir siendo el proveedor que vendió ser, ella gasta de acuerdo a lo que piensa que pueden.

Tenemos también el personaje que por tener disponibilidad se apresura a dar el salto al siguiente nivel de gastos.

Tomar una tarjeta en sus manos y hacer adquisiciones es un ejemplo de ello, no analiza con cuál dinero pagará. Inicia la vida de apariencias. Creo que estoy mejor de lo que puedo y la bola de nieve comienza a rodar cuesta abajo.

En los casos de los párrafos anteriores vemos cómo hay personas que acatan un nivel de gastos incongruente con su nivel de ingresos. ¿Las consecuencias? Deudas que no les permitirán seguir creciendo con el ritmo que merecen.

Una de las mejores señales de creerse la película es la compra de un vehículo con un financiamiento de más de tres años. Comprometer parte de lo que me ganaré en los siguientes 5 y hasta 7 años es un ancla que no me dejará navegar a la velocidad que mis ingresos me permitirán.

¡Veo tantas personas que no conocen su realidad financiera! Quieran o no el futuro les llegará. Un futuro con parte de su ingreso comprometido con el pago de cuota de deudas.

Y lo peor, sin el patrimonio que pudieron haber creado. Patrimonio que les estaría produciendo más ingresos.

Las consecuencias de creerme más rico de lo que soy es no poder llegar a ser tan rico como puedo ser.