Diccionarios junto al mar

Cádiz se convirtió en el epicentro de las palabras y la lexicografía hispánica con el Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica. ( FUENTE EXTERNA )

Cádiz produce en mí la sensación de estar en el centro del universo. Tiene mucho que ver con la tierra de los orígenes, pero también con esa relación especial que se establece con los lugares en los que hemos sido felices y volvemos a serlo.

Escribió una vez Juan Ramón Jiménez: «Este fresquito de Cádiz es el fresquito más alegre, más abierto, más alto que ha sentido mi carne nunca en el verano. Se diría que el airecillo surte del mar, como de su centro, que estamos en un aireario ideal, dentro del aire».

Nadie como el poeta para describirlo; nadie como Juan Ramón para inventar la palabra aireario. Solo los poetas y el tiempo son capaces de crear palabras.

Acabo de dejar Cádiz atrás después de unos días intensos de trabajo académico. He tenido la suerte de que este año la ciudad andaluza haya acogido como sede el Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica.

A la orilla del Atlántico, mecidos por el poniente, hemos hablado, y mucho, de diccionarios, de palabras, de historia y de vínculos estrechos y antiguos entre los que hablamos español y entre los que nos ocupamos de los hacer y estudiar los diccionarios de nuestra lengua.

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Desde el nacimiento del Diccionario del español dominicano y la creación del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía, que tengo el honor de dirigir, la República Dominicana, sus palabras y sus diccionarios han estado muy presentes en estos congresos.

No se imaginan la satisfacción que representa para nosotros, las lexicógrafas del Igalex, compartir hallazgos, experiencias y resultados con lexicógrafos americanos y europeos; demostrar que nuestra lexicografía está entre las destacadas del entorno hispanohablante; recibir el apoyo y el reconocimiento de los colegas nos anima a seguir investigando y construyendo diccionarios.

Además en Cádiz hemos aprendido mucho. Nos hemos acordado de los que nos han dejado recientemente, como José Manuel Blecua, que ha sido maestro de muchos de los que nos dedicamos al estudio de la lengua española.

Hemos conmemorado el tercer centenario del nacimiento del Diccionario de autoridades, efeméride que se merece una próxima Eñe.

Hemos rendido honores a Olimpia Andrés, una lexicógrafa de raza, una maestra del arte de hacer diccionarios, y con su presencia, su personalidad y sus palabras hemos renovado vocación y compromiso.

Olimpia Andrés es la autora, junto al añorado Manuel Seco y a Gabino Ramos, del Diccionario del español actual, quizás el mejor diccionario dedicado al registro del español que se habla en España. No duden en consultarlo; es gratuito y está en línea.

Hemos, en fin, aprendido de la mano de su director, Luis Fernando Lara, sobre uno de los diccionarios más innovadores de América, el Diccionario del español de México, también de su edición actualizada gratuita y digital.

Déjenme hoy disfrutar de mis maestros. Ya habrá tiempo y palabras en próximas Eñes para que hablemos de ese maravilloso ancestro de nuestro Diccionario de la lengua española y de su maravillosa historia tricentenaria.

Ya habrá tiempo de contarles lo que hemos ido a hacer a Cádiz dos lexicógrafas dominicanas. Les adelanto que pueden sentirse orgullosos de nosotras.

Si por esos extraordinarios azares de la vida te toca ser feliz en Cádiz, lo serás como en ningún otro lugar del mundo, y nosotras hemos sido felices compartiendo lo que mejor sabemos hacer.