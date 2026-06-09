La desinformación busca afectar la vacunación universal y obliga a las autoridades de salud a gastar recursos valiosos en desmentir mitos en lugar de mejorar la salud pública. ( SHUTTERSTOCK )

Algunas madres han llamado para decirme: "es de último minuto", retiran en los EE. UU. las vacunas con mercurio y la industria farmacéutica sabía el daño que estaban produciendo a los niños. Y yo les respondo: "oigan a los médicos y no hagan caso a lo que aparece en las redes sociales".

El esfuerzo por eliminar el mercurio en las vacunas comenzó en 1999 cuando el Servicio de Salud Pública de los EE. UU., la Academia Americana de Pediatría y los fabricantes de vacunas entendieron que eliminar el Timerosal (Etilmercurio) de las vacunas infantiles se justificaba como medida extrema de seguridad y para la tranquilidad de algunos padres.

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Timerosal o Etilmercurio

Porque el Timerosal usado desde los años 30 del siglo pasado como preservante para que las vacunas no se contaminaran con bacterias y hongos cuando estas venían en frascos multidosis, ese mercurio no se acumula y se elimina rápidamente del cuerpo y tampoco existen evidencias científicas de que produzca algún daño.

Y porque las vacunas, desde hace años, solo contienen los ingredientes que se necesitan para que sean lo más seguras y eficaces posible y vienen en dosis únicas sin necesidad de ningún preservante.

El Timerosal o Etilmercurio que se usó en algunas vacunas no es tóxico; lo es el Metilmercurio, que es el mercurio ambiental, el que contienen las carnes de algunos peces, es el que se acumula y puede ser tóxico, no el Etilmercurio que se usó como preservante en algunas vacunas.

La manipulación de la información tiene como objetivo impedir la cobertura vacunal universal necesaria para lograr una Salud Pública mundial más fuerte, una meta que cada día se nos hace más difícil.

La comunidad médica y los Ministerios de Salud tienen que disponer de más tiempo, energía y recursos para desmentir la desinformación que constantemente nos llega, esfuerzos y recursos que pudieran ser utilizados en acciones más productivas para una mejor salud pública en nuestras comunidades.

Las anteriores autoridades de los CDC han certificado que:

"El mercurio utilizado históricamente en algunas vacunas en forma de Timerosal no causa toxicidad ni envenenamiento por mercurio a las micro dosis administradas, que si se ha eliminado es solo como medida extraordinaria de seguridad".

Además, estudios independientes respaldados por las anteriores autoridades de los CDC y la FDA han demostrado de forma contundente que no existe ninguna relación entre las vacunas con Timerosal y el desarrollo de autismo o algún problema neurológico (Informe del Comité Consultivo Mundial Sobre la Seguridad de las Vacunas de la OMS, 1999).