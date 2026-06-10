Dormir mal no es un diagnóstico: es una señal que hay que investigar

Dormir bien no es una cuestión de disciplina sino de salud biológica. ( SHUTTERSTOCK )

Dormir poco o dormir mal se ha vuelto tan común que muchas personas lo normalizan. Pero desde una perspectiva médica, la falta de sueño no debe verse solo como "estrés", "rutina pesada" o "falta de disciplina". El sueño es una función biológica esencial para la regulación metabólica, neurológica, hormonal, inmunológica y cardiovascular. La American Academy of Sleep Medicine reconoce que el sueño insuficiente y los trastornos del sueño no tratados afectan la salud, el bienestar y hasta la seguridad.

Por eso, el tratamiento correcto no empieza preguntando únicamente "¿qué puedo tomar para dormir?", sino "¿por qué no estoy durmiendo?". Esa diferencia cambia por completo el abordaje.

La falta de sueño puede tener múltiples causas. En algunos casos se trata de insomnio primario o condicionado: la persona quiere dormir, pero el cerebro asocia la cama con alerta, preocupación o frustración. En otros casos, el problema no es iniciar el sueño, sino mantenerlo. Ahí hay que pensar en apnea obstructiva del sueño, despertares por calor nocturno, reflujo, dolor, nocturia, hipoglucemias, consumo de alcohol, medicamentos, ansiedad, depresión o alteraciones hormonales.

También existen trastornos del ritmo circadiano. Una persona puede "no tener sueño" a la hora convencional porque su reloj biológico está desplazado. Esto se ve con exposición nocturna a pantallas, horarios laborales irregulares, jet lag, turnos nocturnos o falta de luz solar en la mañana. En estos casos, dar un sedante puede apagar el síntoma, pero no corregir el reloj interno.

Buscar la causa es importante porque cada origen requiere un tratamiento distinto. La apnea del sueño, por ejemplo, no se resuelve con melatonina. Necesita evaluación respiratoria, control de peso cuando aplica, dispositivos de presión positiva u otras intervenciones. El síndrome de piernas inquietas puede relacionarse con deficiencia de hierro y requiere medir ferritina, no solo indicar "algo para relajarse". El insomnio asociado a ansiedad o hiperactivación mental suele responder mejor a terapia cognitivo-conductual para insomnio, higiene circadiana y manejo del estrés que a depender crónicamente de hipnóticos. Las guías clínicas de insomnio recomiendan una evaluación médica estructurada para identificar factores precipitantes, perpetuantes y comorbilidades antes de definir el manejo.

Dormir mal también tiene consecuencias medibles. La evidencia relaciona el sueño insuficiente con deterioro cognitivo, peor regulación emocional, mayor riesgo cardiometabólico, alteración de la glucosa, obesidad, hipertensión y peor salud mental.

En medicina, tratar solo el síntoma sin buscar la causa suele llevar a soluciones incompletas. Una persona puede tomar suplementos, infusiones o medicamentos y aun así seguir despertando cansada si tiene apnea, dolor crónico, menopausia sintomática, hipoglucemias nocturnas, depresión, exceso de alcohol o un horario circadiano roto.

Dormir mejor no siempre significa "sedar más". Muchas veces significa diagnosticar mejor. El sueño debe evaluarse como se evalúa la presión arterial, la glucosa o el estado nutricional: con historia clínica, patrones, horarios, síntomas diurnos, medicamentos, hábitos, comorbilidades y, cuando sea necesario, estudios específicos.

Buscar la causa de la falta de sueño no complica el tratamiento sino que lo hace más preciso, más seguro y más efectivo.