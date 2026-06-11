¿Qué hacer con las pertenencias de una expareja que ya se fue?

Claves para poner límites a los hijos ante un divorcio o abandono por parte de una expareja. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Doctora Simó, mi esposo se fue de la casa hace ocho meses y no se llevó nada. Mis tres hijos no quieren que recoja su ropa ni que la regale, pero me parece injusto, pues su papá está haciendo su vida.

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Respuesta

Quizás tus hijos no están listos para aceptar la realidad, pero eso no les da el derecho de limitar tus decisiones. Lo recomendable es decirles que has tomado una decisión y que, aunque respetas que no la compartan, no les estás pidiendo permiso.

También puedes decirles que, si lo desean, pueden quedarse con algunas cosas de su papá, pero que ya es tiempo de seguir adelante y que él seguirá siendo su padre, aunque viva en otro lugar.

Es posible que se enojen e intenten manipularte, pero debes mantenerte firme: recoge sus cosas y deshazte de ellas. No busques la aprobación de nadie, porque siempre habrá quienes quieran filosofar e interpretar el hecho de que él haya dejado sus pertenencias como una señal de que volverá.

Tienes derecho a rehacer tu vida y a modificar aquello que te hace daño.