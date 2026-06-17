El sueño y sus repercusiones en la salud infantil

Es fundamental de la disciplina y el sueño nocturno de 12 horas en la crianza y el desarrollo de los niños. ( SHUTTERSTOCK )

Mucho se ha hablado del tema, pero todavía no se ha entendido del todo.

Muchos padres parecen no haber entendido que, la disciplina en la crianza del niño es fundamental, tampoco han entendido que hay un tiempo para jugar, para hacer las tareas, para comer y para ir a la cama. Que el niño tiene unos derechos y más deberes que cumplir.

Una de las maneras del niño pequeño (lactante) comunicarse es el llanto, pero muchas madres entienden que siempre debe estar callado, mudo, y si llora, hay que callarlo con un biberón o con el seno, sin entender que, si el bebé está sano, su mejor alimento por la noche no es comer, es dormir 12 horas.

Si el bebé tiene satisfechas sus necesidades: habitación a temperatura agradable, sin exceso de calor o frío, se siente amado, ha sido alimentado y no está enfermo, debe dormir de 7 p.m. a 7 a.m. del día siguiente, algo que el niño aprende si se le enseña.

La falta de sueño nocturno se asocia con bajo rendimiento escolar, conductas de riesgos y problemas tan importantes para la salud como la obesidad.

Y, si el sueño es esencial para todos y a todas las edades es especialmente importante para los niños, escolares y adolescentes.

Y esto deben saberlo los padres, también los colegios y universidades que todavía aplican una pedagogía de la enseñanza con una carga académica tan grande y asignaturas con tan poca o ninguna utilidad que, en lugar de conseguir la excelencia académica lo que consiguen es el agotamiento del estudiante que solo aspira es a pasar la asignatura sin haber tenido la oportunidad de disfrutar el camino del aprendizaje.

Las investigaciones

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC) , solo el 23 % de los adolescentes en los EE. UU. duerme lo suficiente, lo que pone de manifiesto la necesidad de la intervención de los padres y medidas sanitarias específicas.

En concreto, los CDC recomiendan, que los adolescentes duerman mínimo 8 horas por las noches durante el periodo lectivo, porque la falta de sueño creciente se relaciona con diversos problemas de salud, mayor riesgo de obesidad, problemas de salud mental y deterioro de la función cognitiva (CONTEMPORARY PEDIATRICS, marzo 2025/Vol. 41//No.2).

Volviendo al principio: si desde muy temprano al bebé le enseñamos a dormir toda la noche, será una persona menos demandante, autosuficiente, capaz de hacer amigos, alegre, ecuánime, que pueda jugar solo y sin iPad. Será un niño feliz.

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