¿El lipedema te impide rebajar por más que lo intentes?

El lipedema es una enfermedad crónica e inflamatoria que causa una acumulación desproporcionada y dolorosa de grasa en las extremidades de las mujeres, frecuentemente confundida con obesidad. ( SHUTTERSTOCK )

El lipedema es una enfermedad crónica y progresiva que afecta casi exclusivamente a mujeres. Se caracteriza por una acumulación simétrica y desproporcionada de grasa en las piernas y, a veces, en los brazos, con preservación de manos, pies y tronco, acompañada de dolor, hematomas que aparecen sin golpes y sensación de pesadez.

Con frecuencia se le confunde con obesidad o linfedema, y ese error retrasa el diagnóstico. Antes se creía que no respondía a la dieta, idea que la investigación actual está revisando.

Para entender el tratamiento conviene mirar el mecanismo. En el tejido afectado se describen capilares más permeables, vasos frágiles y un endotelio que funciona mal; a eso se suma la activación de células inmunitarias y de mensajeros inflamatorios —entre ellos la IL-6 y el TNF-a— que mantienen encendido el ciclo de dolor y crecimiento graso, un fenómeno que la literatura llama lipoinflamación.

Esto tiene base molecular: Cifarelli y colaboradores (Diabetes,2025), observaron que la grasa del muslo de estas pacientes activa menos genes ligados a la circulación linfática y vascular, y más genes de fibrosis e inflamación, en comparación con la grasa del abdomen.

Primer pilar: la nutrición. La evidencia más sólida apunta a reducir los carbohidratos. El metaanálisis de Amato y colaboradores (Nutrients, 2024) respaldó las dietas cetogénicas —bajas en carbohidratos y altas en grasa— para mejorar la salud física y la calidad de vida, y la revisión sistemática de De Oliveira y colaboradores (São Paulo, 2025), que reunió nueve estudios y 269 mujeres, halló pérdida sostenida de peso y grasa junto a mejoras en dolor e inflamación. La llamada dieta RAD aporta un enfoque antiinflamatorio de raíz mediterránea, con énfasis en polifenoles, omega-3 y antioxidantes. Pero hay un matiz decisivo: el tejido enfermo no adelgaza al ritmo del tejido graso sano cuando se baja de peso. Esa es la frustración que tantas pacientes describen.

La evidencia más sólida apunta a reducir los carbohidratos. El metaanálisis de Amato y colaboradores (Nutrients, 2024) respaldó las —bajas en carbohidratos y altas en grasa— para mejorar la salud física y la calidad de vida, y la revisión sistemática de De Oliveira y colaboradores (São Paulo, 2025), que reunió nueve estudios y 269 mujeres, halló pérdida sostenida de peso y grasa junto a mejoras en dolor e inflamación. La llamada aporta un enfoque antiinflamatorio de raíz mediterránea, con énfasis en polifenoles, omega-3 y antioxidantes. Pero hay un matiz decisivo: el tejido enfermo no adelgaza al ritmo del tejido graso sano cuando se baja de peso. Esa es la frustración que tantas pacientes describen. Segundo pilar: los fármacos GLP-1. Medicamentos como la semaglutida y la tirzepatida logran pérdidas de peso notables, pero su utilidad concreta en el lipedema todavía se estudia. Por ahora, los datos provienen sobre todo de casos aislados y no de ensayos clínicos rigurosos, y ningún fármaco de este grupo cuenta con autorización específica para esta enfermedad. Una revisión de 2025 (International Journal of Molecular Sciences) sugiere que la tirzepatida , por su efecto sobre el metabolismo, la inflamación y la fibrosis, podría llegar a modificar el curso de la enfermedad, aunque eso aún debe demostrarse. Conviene recordar las precauciones: no deben emplearse durante el embarazo ni la lactancia, y la tirzepatida puede restar eficacia a los anticonceptivos orales.

Medicamentos como la y la logran pérdidas de peso notables, pero su utilidad concreta en el todavía se estudia. Por ahora, los datos provienen sobre todo de casos aislados y no de ensayos clínicos rigurosos, y ningún fármaco de este grupo cuenta con autorización específica para esta enfermedad. Una revisión de 2025 (International Journal of Molecular Sciences) sugiere que la , por su efecto sobre el metabolismo, la inflamación y la fibrosis, podría llegar a modificar el curso de la enfermedad, aunque eso aún debe demostrarse. Conviene recordar las precauciones: no deben emplearse durante el embarazo ni la lactancia, y la puede restar eficacia a los anticonceptivos orales. Tercer pilar: la cirugía. En etapas avanzadas o cuando el tratamiento conservador no basta, la liposucción es la opción de referencia. Una revisión sistemática de 25 estudios y 2.373 pacientes concluyó que la técnica tumescente alivia el dolor, baja el índice de masa corporal, atenúa las limitaciones físicas y mejora la movilidad y el bienestar. No es, sin embargo, una solución aislada: el metaanálisis de Amato (2024) mostró que, tras operarse, más de la mitad de las pacientes siguió necesitando terapia conservadora.

En resumen, el lipedema no impide del todo rebajar pero es un abordaje multidisciplinario que combina nutrición especializada, fármacos cuando están indicados, cirugía en casos seleccionados y, de fondo, compresión, drenaje y ejercicio.

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