¿Qué pasa cuando no te aman como quieres?

Las parejas deben sentir respeto el uno por el otro, compromiso en cuidar el vínculo. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Doctora, yo siento que no soy amada de la forma que me gustaría, pero no puedo definir si soy yo que no soy realista o es mi esposo que posiblemente no tiene tanto interés como yo.

Respuesta

Muchas parejas terminan en total deterioro por no tener la capacidad de aceptar que sus creencias no pueden ser las únicas con las que se lidie en el día a día.

Con esto no busco que pienses que estás mal por pensar de esta forma, lo que debes es tener la capacidad de ver y aceptar las diferentes maneras en la que tu pareja demuestra lo que siente.

Observa sin juzgar, aprende desde una posición curiosa. Ahora bien, si la forma de amar del otro va en contra de tus valores y tu forma de ser, entonces si tenemos una situación que requiere de la ayuda de un profesional.

Las parejas deben sentir respeto el uno por el otro, compromiso en cuidar el vínculo, expresar exclusividad y lealtad en las acciones del diario vivir.

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