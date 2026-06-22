Vinicius y Hakimi defiendieron el español frente a la burocracia de la FIFA. ( FUENTE EXTERNA )

Toca hablar de fútbol. Lo bueno de trabajar con las palabras es que las hay para todo, aunque a veces nos falten o nos sobren. El Mundial es un fenómeno de relevancia deportiva y mediática de tal envergadura que trasciende más allá del campo y la pelota.

La primera polémica de la edición de 2026 no se ha hecho esperar. Curiosamente, tiene que ver con la lengua española.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, organizadora de la competición, establece qué idiomas se utilizan en las ruedas de prensa: el inglés (convertido, empobrecido, en idioma comodín) y las lenguas de los equipos competidores. En la rueda de prensa previa al encuentro entre Brasil y Marruecos, que juegan en la sede de EE. UU., un oficial de la FIFA prohibió expresamente que los periodistas acreditados hicieran las preguntas en español.

El brasileño Vinicius y el marroquí Hakimi pidieron que se les permitiera e incluso hicieron intentos de contestar en español, no en vano lo hablan perfectamente. Vinicius es jugador del Real Madrid desde 2018 y Hakimi es nacido y criado en Madrid.

El neerlandés De Jong, que juega en el Barcelona y también habla español, tuvo el mismo inconveniente en la rueda de prensa del partido que enfrentaría a su selección, Países Bajos, con Japón.

La FIFA no lo había previsto: no tenía intérprete de español y la aplicación de traducción simultánea no tenía instalada esta lengua. Sin duda los protocolos hay que respetarlos, pero ¿de verdad que la todopoderosa FIFA no lo había previsto?

Dejemos a un lado las palabras y vayamos a las cifras. Dos de las tres sedes de esta Copa Mundial, México y los Estados Unidos de Norteamérica, son los dos de los países con mayor número de hablantes de español como lengua materna del mundo: más de 130 millones en México y más de 45 en los Estados Unidos.

Este Mundial se precia de haber establecido el hito histórico de contar con el mayor número de selecciones participantes, 48 en total. De ellas, 8 lo son de países donde se habla español como lengua materna: México, país anfitrión, Argentina, Colombia, Ecuador, España, Panamá, Paraguay y Uruguay (eso sin contar con los EE. UUU.). El 18 % de las selecciones y de los países participantes son hablantes de español.

Si ampliamos el foco al número de espectadores, basta con tener presente que el español es la segunda lengua del mundo en número de hablantes nativos, casi 520 millones, solo superada por el chino mandarín; a esto se suma que es la segunda lengua más utilizada en las plataformas digitales y las redes sociales. Insisto, ¿de verdad que la todopoderosa FIFA no lo había previsto?

Servida la polémica, el descontento y la reclamación de los medios de comunicación de habla española obligaron a la FIFA a reaccionar. El Mundial arrancó el jueves y el domingo ya había instrucciones concretas para que fueran permitidas tanto las preguntas como las respuestas en español en todas las ruedas de prensa, independientemente de la sede o las selecciones participantes.

Yo soy futbolera, y aunque estas semanas voy a estar bastante entretenida con el Mundial, no quería dejar pasar la importancia de reclamar para nuestra lengua el lugar que le corresponde en todos los foros internacionales por historia, por cultura, también futbolística, y, cómo no, por número de hablantes.