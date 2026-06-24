Camilo Hoyos, el profesor detrás de Paredro

Mucho antes de convertirse en promotor de lectura y creador del pódcast Paredro, Camilo Hoyos era un niño al que no le gustaba leer. Mientras su padre y su hermano pasaban horas frente a los libros, él prefería correr por una finca escuchando los mitos y leyendas que circulaban en el campo. Con el tiempo entendería que ese fue su primer contacto con la literatura, no a través de las páginas, sino de la oralidad y de la sensación de que siempre había algo invisible ocurriendo alrededor.

Todo cambió una mañana en la que, sin saber muy bien por qué, entró a la biblioteca de su colegio y sacó un libro de Julio Cortázar. Hasta entonces, leer seguía pareciéndole una actividad ajena. Pero en esas páginas encontró algo que ya había experimentado durante la infancia, esa sensación de que la ficción podía convivir con la realidad.

Estudió Literatura en la Universidad de Los Andes y terminó de adentrarse en un mundo que marcaría su vida. Sin embargo, durante mucho tiempo creyó que su lugar estaría únicamente en la academia o en la escritura. La comunicación apareció después, casi como una consecuencia natural.

Con los años entendió que podía hablar de literatura sin convertirla en un territorio inaccesible. Que era posible sustituir lo solemne por lo íntimo. Y que antes incluso que divulgador, entrevistador o gestor cultural, estaba el profesor. Cada presentación de libros, cada taller y cada episodio de Paredro están concebidos como una clase de literatura. Su aspiración es que quien llegue a ellos salga con algo distinto de lo que traía consigo: una pregunta, una idea o el deseo de seguir explorando. El objetivo no es exhibir conocimientos, sino acompañar a otros lectores, tender puentes y ayudar a que un libro encuentre nuevos caminos hacia quienes aún no lo han leído.

Ahí radica buena parte de la fuerza de Paredro. Más que recomendar libros, el proyecto se ha convertido en un espacio de encuentro. Camilo Hoyos nunca ha olvidado que su historia como lector comenzó mucho antes de abrir un libro, corriendo por una finca e imaginando que cualquier cosa podía ocurrir. Al final, detrás de todo hay un profesor que encontró en la conversación una manera de acercar los libros a la vida de las personas.