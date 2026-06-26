¿Es normal que mis orgasmos sean diferentes cada vez?

El placer no es una experiencia idéntica cada vez; aprender a vivirlo sin comparaciones puede hacer la diferencia. ( FUENTE EXTERNA )

Pregunta: ¡Hola, Dra. Simó! Un gusto saludarla y saber que tenemos este medio para encontrar soluciones. Soy una joven de 33 años con una vida sexual muy buena. Estoy casada desde hace cinco años y aunque tenemos nuestras altas y bajas, en lo sexual nos llevamos muy bien.

El tema es que siento que mis orgasmos varían mucho, es decir, hay momentos donde son explosivos, intensos, únicos y en otras ocasiones casi ni los siento. ¿A qué se debe? Por cierto, mi esposo me gusta mucho.

Respuesta

¡Hola! Lo que te ocurre es muy natural. En la vida nada es igual, fíjate que los dedos de tus manos y pies son diferentes y por eso no dejan de cumplir su función. Lo mismo ocurre con los orgasmos.

Estos serán cambiantes debido a las fluctuaciones hormonales, tiempo de excitación, tu humor, niveles de agotamiento, tu concentración, las diferencias en la relación, el estrés, es decir, que hasta un malestar físico en el momento puede intervenir en la capacidad de goce.

Mi recomendación es que te diviertas, no compares, vive el momento como único e irrepetible y deja que las cosas pasen enfocándote más en el momento que estás viviendo con tu pareja.

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