¿Por qué el cuerpo "pelea" para que recuperes el peso perdido?

El "efecto rebote" tras la pérdida de peso no se debe a una falta de fuerza de voluntad, sino a una respuesta de defensa fisiológica del cuerpo conocida como adaptación metabólica. ( SHUTTERSTOCK )

Recuperar el peso perdido después de una dieta o lo que llamamos "efecto rebote"no es un fracaso de carácter. Es un fenómeno predecible y la evidencia ayuda a entender por qué ocurre y qué herramientas realmente funcionan para prevenirlo.

Cuando el cuerpo pierde peso, activa una respuesta de defensa orquestada por varios sistemas.

Una revisión publicada en 2025 en Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders describe la "adaptación metabólica" o termogénesis adaptativa sugiriendo que durante la pérdida de peso, el cuerpo reduce el gasto energético más de lo esperado por la pérdida de masa corporal.

Pero lo más relevante es que este mecanismo puede persistir durante el rebote, favoreciendo la recuperación preferencial de grasa o el llamado "catch-up fat" antes que de masa muscular.

A esto se suma un coro hormonal como el aumento de grelina (hormona del hambre), caída de leptina, PPY (péptido YY) y otras señales de saciedad y un menor gasto energético en reposo.

Este patrón hormonal puede mantenerse activo durante al menos un año tras la pérdida de peso, lo que explica por qué el hambre y los antojos suelen intensificarse justo cuando la persona más necesita sostener sus hábitos.

Investigaciones más recientes añaden otra capa que es la llamada "memoria obesogénica". Un estudio de 2025 identificó modificaciones epigenéticas estables en el tejido adiposo que persisten después de adelgazar, predisponiendo a esas células a recuperar grasa con mayor facilidad.

¿Qué podemos hacer?

Entrenamiento de resistencia. La evidencia de 2025-2026 es contundente: combinar restricción calórica con entrenamiento de fuerza (dos a tres veces por semana) preserva masa libre de grasa de forma superior al ejercicio aeróbico o a ninguna actividad. Esto importa porque proteger el músculo protege también la tasa metabólica basal, reduciendo el componente "adaptativo" de la pérdida de gasto energético.

Proteína suficiente. Los ensayos recientes coinciden en un rango de 1.2 a 1.5 g/kg/día durante la pérdida de peso y su mantenimiento, con evidencia consistente de que dosis más altas favorecen la retención de masa muscular y función física, especialmente en combinación con entrenamiento de fuerza .

Los ensayos recientes coinciden en un rango de durante la y su mantenimiento, con evidencia consistente de que dosis más altas favorecen la y función física, especialmente en combinación con . Manejo del "hambre fisiológica", no solo de la dieta. Dado que ghrelina y PYY cambian de forma sostenida, las estrategias que ignoran el apetito y se enfocan solo en el conteo calórico tienden a fallar a mediano plazo. Priorizar volumen, fibra y proteína en cada comida ayuda a compensar parte de esta señal.

Dado que y cambian de forma sostenida, las estrategias que ignoran el apetito y se enfocan solo en el conteo calórico tienden a fallar a mediano plazo. Priorizar volumen, fibra y proteína en cada comida ayuda a compensar parte de esta señal. Continuidad farmacológica cuando aplica. En pacientes con obesidad tratados con agonistas de GLP-1, un metaanálisis de 2025 confirma que la discontinuación se asocia consistentemente con recuperación de peso, reforzando la idea de que la obesidad se comporta como una condición crónica que requiere manejo sostenido, no una intervención puntual.

El rebote no revela debilidad de quien lo experimenta: revela un sistema diseñado para defender el peso previo. Las herramientas que mejor funcionan son fuerza muscular, proteína adecuada, manejo del apetito real y continuidad terapéutica cuando corresponde y todas comparten un mismo principio: trabajar con la fisiología, no en contra de ella.