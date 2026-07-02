¿Los hábitos de tu pareja pueden afectar el deseo sexual?

Establecer límites en la convivencia diaria ayuda a mejorar el deseo sexual. ( FUENTE EXTERNA )

Pregunta: Hola, Dra. Simó, los gases intestinales de mi esposo están acabando con mi deseo sexual. Tengo un año de casada. Después de unos meses, él me dijo que ya teníamos confianza y que entendía que ya no tenía que aguantarse ni aparentar nada.

Entonces empezó a liberar gases intestinales (pedos) y a eructar constantemente. No sé, pero eso me está matando el deseo sexual porque, cuando él me busca para tener relaciones, ya se ha tirado muchos, y siento que esos olores permanecen en la habitación. En vez de deseo, lo que siento es rabia.

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Respuesta

Con este malestar que expresas, me gustaría que pudieras identificar todo lo que te causa enojo. No te quedes solo en la acción de él; profundiza en ti y conecta con aquello que realmente te provocó esa rabia.

Quizás sientas desconsideración, irresponsabilidad u otras emociones, pero es importante que las descubras y les pongas nombre.

Luego, conversa con él desde tu propia experiencia. Es decir, no comiences quejándote de su proceder, sino hablándole de cómo te sientes y explicándole que ese comportamiento te está desconectando de tu placer y de la intimidad entre ustedes.

Puedes decirle que entiendes, y que no le restas importancia al hecho de que habrá momentos en los que será casi imposible evitarlo.

Sin embargo, también puedes expresarle que no deseas que esa conducta se convierta en parte del día a día de la relación, porque no te hace bien.