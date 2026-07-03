¿Qué debe saber una mujer de las finanzas del hombre?

Las finanzas en pareja se fortalecen cuando la comunicación y la transparencia forman parte de cada decisión económica. ( SHUTTERSTOCK )

Esta pregunta me la hacen muy a menudo. Después de un coaching financiero la semana pasada decidí escribir al respecto para resumir un poco tantas experiencias en asesorías a parejas.

Él estaba involucrado con unas deudas y ella no lo sabía. Su empresa me buscó para ayudarle porque es un muy buen empleado. Hicieron un arreglo con él para ayudarle a pagar parte de sus deudas adelantándole un bono que llegaría meses más adelante.

Luego de la tercera reunión, ya más cerca del tiempo de recibir el bono, llegó a su casa y la esposa había comprado a crédito nueva nevera, microondas, estufa y lavadora. Él recogió su ropa y se fue de la casa. Espera al final para que sepas cómo termina la historia.

La esposa hizo mal al comprar contando con el bono sin hablar con él, pero todo fue una consecuencia de la relación que habían construido.

–¿Debo decirle todo a mi esposa, Diego Sosa?

La comunicación por encima de todo

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Todo debe construirse para que tarde o temprano todo lo sepa. Pero, es un camino... su tiempo dependerá de cómo se genere la conquista.

A ver un ejemplo: un hombre que conquista con regalos y apariencia está mostrando, como en la prehistoria, que él puede ser el proveedor de esa familia.

Una mujer que sea conquistada bajo ese principio, posiblemente tienda a manejarse bajo ese lenguaje. "En esta casa no hay restricciones", pensará ella luego de extender varias veces la frontera.

Si en la prehistoria la mujer dudaba de que el hombre siguiera siendo un buen cazador, él estaba en problemas. Lo mismo se siente hoy. Con un agravante, podemos tomar prestado para mostrar que somos mejores cazadores de lo que en realidad somos capaces. Aquí comienza el dilema.

Mostrarle las verdaderas finanzas con deudas es transparentar la realidad. No he sido tan buen cazador, el día que traje venado fue mi compañero que lo atrapó. El principio utilizado para la conquista comienza a tambalear sus cimientos. Aunque ella quizá ni está pensando así.

Hoy el hombre sigue siendo visto como proveedor principal, en la mayoría de los casos. Esto perjudica la autoestima y autovaloración del que no siente que puede complacer todos los deseos de su fémina.

La realidad es la realidad, por lo que ambos deben ponerse de acuerdo en las finanzas familiares... ahora son, como llamo a una de mis charlas de finanzas de pareja, una empresa llamada hogar.

Sea cual haya sido el principio de conquista utilizado, las finanzas hoy son muy diferentes a la prehistoria. Ya no es la capacidad de cazar, es mucho más complejo.

Retornando a mi coachee: le aconsejé nuevamente (es que fue mi consejo desde el inicio) transparentar la situación que estaba pasando. Sentarse a salvar el hogar teniendo un norte en conjunto. Estaba seguro que ella no pensaba como él creía que ella lo estaba haciéndolo. No lo dejaría por estar en problemas financieros, sino que tomarían juntos el toro por los cuernos y formarían un equipo.

Así lo hizo y la pasada semana tuvimos la segunda sesión donde ambos participaron. El camino es hermoso y están muy unidos y con el amor renovado... a pesar de que las deudas siguen, aunque bajando y en control.

Solo se puede alcanzar el máximo posible en conjunto, con metas entrelazadas y un plan de construcción a prueba de ruidos.