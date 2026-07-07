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    | 2 min de lectura

    Contar historias a través de los platos

    La gastronomía va más allá de alimentar: es un lenguaje capaz de transmitir emociones, preservar la cultura y dar voz a quienes hacen posible cada ingrediente

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    Contar historias a través de los platos
    Contar historias a través de los platos es convertir la comida en un lenguaje que despierta emociones, preserva la cultura y crea recuerdos memorables alrededor de la mesa. (@LACHEFTITA)

    Usar la comida como un lenguaje para transmitir emociones, contar historias, cambiar vidas, expresar lo que sentimos y lo que queremos transmitir a nuestros comensales es una de las cosas más extraordinarias que existen.

    Cuando usas la comida como una forma de transmitir recuerdos, cultura, identidad y emociones, cada ingrediente, receta o forma de servir un plato puede hablar de un lugar, un país, una familia, una tradición, una cultura o un momento histórico.

    Es muy interesante ver cómo un plato tradicional puede contar la historia de una región y de los productos que allí se cultivan; una receta familiar puede conservar la memoria de generaciones e ir viajando a través del tiempo y de las celebraciones.

    La cocina como acto de comunicación

    Una propuesta gastronómica innovadora y de autor puede narrar el recorrido personal de un chef o reinterpretar una tradición desde una mirada contemporánea.

    A través de cada plato somos capaces de contar vivencias, mostrar la conexión con el campo y con los productores, y convertirnos en promotores del trabajo de tanta gente maravillosa que trabaja en los campos y en las zonas rurales de nuestra República Dominicana.

    De esta forma, le damos visibilidad a esos héroes anónimos a través de nuestras cartas, menús y propuestas gastronómicas.

    Nosotros, como cocineros, somos agentes de cambio y transformación social, y también voceros de mucha gente que necesita apoyo para poder tener visibilidad.

    A través de cada historia no solo se alimenta el cuerpo: también se comunican experiencias. El origen de los ingredientes, las técnicas de preparación, la presentación y el contexto en el que se sirve un plato forman parte de una narrativa que conecta con quien lo disfruta.

    Contar historias a través de los platos es convertir la comida en un lenguaje que despierta emociones, preserva la cultura y crea recuerdos memorables alrededor de la mesa.

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    TEMAS -

      Pionera creadora de la nueva cocina dominicana con corazón social, impulsa proyectos desde su Fundación Ima y ha sido reconocida con premios como Champions of Change 2025 y dos cuchillos en The Best Chef Awards 2025. Su restaurante Aguají ha hecho historia al entrar en la lista Latin America´s 50 Best Restaurants.