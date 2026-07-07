Contar historias a través de los platos es convertir la comida en un lenguaje que despierta emociones, preserva la cultura y crea recuerdos memorables alrededor de la mesa. ( @LACHEFTITA )

Usar la comida como un lenguaje para transmitir emociones, contar historias, cambiar vidas, expresar lo que sentimos y lo que queremos transmitir a nuestros comensales es una de las cosas más extraordinarias que existen.

Cuando usas la comida como una forma de transmitir recuerdos, cultura, identidad y emociones, cada ingrediente, receta o forma de servir un plato puede hablar de un lugar, un país, una familia, una tradición, una cultura o un momento histórico.

Es muy interesante ver cómo un plato tradicional puede contar la historia de una región y de los productos que allí se cultivan; una receta familiar puede conservar la memoria de generaciones e ir viajando a través del tiempo y de las celebraciones.

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La cocina como acto de comunicación

Una propuesta gastronómica innovadora y de autor puede narrar el recorrido personal de un chef o reinterpretar una tradición desde una mirada contemporánea.

A través de cada plato somos capaces de contar vivencias, mostrar la conexión con el campo y con los productores, y convertirnos en promotores del trabajo de tanta gente maravillosa que trabaja en los campos y en las zonas rurales de nuestra República Dominicana.

De esta forma, le damos visibilidad a esos héroes anónimos a través de nuestras cartas, menús y propuestas gastronómicas.

Nosotros, como cocineros, somos agentes de cambio y transformación social, y también voceros de mucha gente que necesita apoyo para poder tener visibilidad.

A través de cada historia no solo se alimenta el cuerpo: también se comunican experiencias. El origen de los ingredientes, las técnicas de preparación, la presentación y el contexto en el que se sirve un plato forman parte de una narrativa que conecta con quien lo disfruta.

Contar historias a través de los platos es convertir la comida en un lenguaje que despierta emociones, preserva la cultura y crea recuerdos memorables alrededor de la mesa.