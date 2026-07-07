El sarampión vuelve: un terreno fértil le espera

El sarampión es un virus respiratorio altamente contagioso y prevenible mediante una vacuna segura. ( SHUTTERSTOCK )

El sarampión es un virus respiratorio altamente contagioso que está reapareciendo en las Américas y el resto del mundo debido a la baja tasa de vacunación de los últimos tiempos.

En el Oeste de Texas, en los EE. UU., del 20 de enero al 18 de marzo 2025 se notificaron 325 casos de sarampión, 60 pacientes fueron hospitalizados y, todos, o no se habían vacunado o desconocían su estatus vacunal. El 91 % eran menores de 18 años, el 70 % presentó neumonía y un paciente murió.

Es una enfermedad febril altamente transmisible, que deja serias complicaciones particularmente en los niños menores de 5 años y que es prevenible por una vacuna conocida por su seguridad y eficacia.

En el año 2000 el sarampión fue declarado extinguido en los EE. UU. y, dos décadas después, están teniendo brotes repetidos de sarampión importado con propagación en muchas de sus comunidades por la disminución de la vacunación que se está dando en ese país.

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Sarampión en RD

La República Dominicana se mantiene libre de sarampión desde el 2021, pero si los padres no se vacunan y no vacunan a sus hijos y siguen creyendo la desinformación que aparece en las redes sociales, el sarampión y otras enfermedades infectocontagiosas prevenibles por vacunas reaparecerán de nuevo:

sarampión, rubeola, papera, difteria, tétanos, hepatitis B, neumonías, meningitis etc. con su gran carga de complicaciones y secuelas.

Aunque en la República Dominicana no se han registrado casos autóctonos de sarampión se exhorta a la población a mantener el esquema de vacunación completo en niños y adultos como la manera más segura de evitar casos de sarampión importado.

En ese orden, el Ministerio de Salud Pública dominicano, el pasado miércoles 1 de julio 2026, emitió una alerta epidemiológica por sarampión ante los casos de sarampión importado que se han registrado en los EE. UU., México, Canadá y otros países de la región.

¿Quiénes están en riesgo? Todos, pero los más susceptibles de adquirir la enfermedad son los menores de 5 años y los adultos que no han recibido la vacuna triple viral contra sarampión, rubeola y paperas.

Las publicaciones médico-científicas de mayor reconocimiento y prestigio, recientemente han manifestado el preocupante resurgimiento del sarampión en el mundo, una enfermedad altamente contagiosa, que se complica fácilmente y que se puede evitar con una vacuna.

Preocupación importante también para los ministerios de Salud a nivel mundial cuando advierten que, el sarampión, produce complicaciones como la amnesia inmunológica y afecciones mortales como la panencefalitis esclerosante subaguda.