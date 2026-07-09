HbA1c: cuando la hemoglobina glucosilada deja de contar la historia completa

La hemoglobina glucosilada (HbA1c) es una herramienta clave para el control de la diabetes que mide el promedio de glucosa de los últimos meses. ( SHUTTESTOCK )

La hemoglobina glucosilada (HbA1c) se ha convertido en uno de los análisis más importantes para el diagnóstico y seguimiento de la diabetes.

Su principal ventaja es que no refleja una glucosa aislada, sino el promedio de los niveles de azúcar en sangre durante los últimos dos o tres meses, ofreciendo una visión mucho más estable del control glucémico.

Sin embargo, existe un aspecto poco conocido: la HbA1c no depende únicamente de la glucosa. También depende de la salud y la duración de vida de los glóbulos rojos. Cuando estas células no se comportan de manera habitual, el resultado puede ser engañoso.

La HbA1c se forma cuando la glucosa se une de manera natural a la hemoglobina presente en los eritrocitos.

Como un glóbulo rojo vive aproximadamente 120 días, cuanto más tiempo permanece circulando, mayor oportunidad tiene de acumular glucosa. Por esta razón, cualquier condición que acorte o prolongue la vida de estas células puede alterar el resultado del análisis sin que exista un verdadero cambio en la glucemia.

Por ejemplo, en personas con anemia hemolítica, pérdidas importantes de sangre, recuperación tras una hemorragia o después de una transfusión, predominan los glóbulos rojos jóvenes. Como estos han estado menos tiempo expuestos a la glucosa, la HbA1c puede aparecer falsamente baja, generando la impresión de un buen control metabólico cuando no necesariamente es así.

El escenario opuesto también ocurre. Cuando los glóbulos rojos permanecen más tiempo en circulación, la hemoglobina continúa acumulando glucosa y la HbA1c puede elevarse sin que la glucosa realmente haya aumentado.

Uno de los ejemplos más frecuentes es la deficiencia de hierro. Diversos estudios han demostrado que las personas con ferropenia, incluso antes de desarrollar una anemia importante, pueden presentar valores de HbA1c artificialmente elevados.

Esto significa que algunos pacientes podrían ser clasificados erróneamente como prediabéticos o diabéticos si únicamente se considera este parámetro sin evaluar su estado hematológico.

Otras condiciones

Además de los trastornos del hierro, existen otras condiciones que pueden modificar la confiabilidad del examen. Las hemoglobinopatías, como algunas variantes de la hemoglobina S o C, pueden interferir con la medición dependiendo de la técnica utilizada por el laboratorio.

Asimismo, enfermedades renales avanzadas, enfermedades hepáticas, embarazo, deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), tratamiento con eritropoyetina, consumo excesivo de alcohol y algunos medicamentos también pueden alterar el resultado.

Por esta razón, los especialistas recomiendan interpretar siempre la HbA1c junto con la historia clínica, el hemograma y las mediciones directas de glucosa. Cuando existe una clara discrepancia entre la HbA1c y las glucemias capilares, o cuando el resultado no coincide con la evolución clínica del paciente, es importante sospechar una posible interferencia.

En estos casos, existen alternativas útiles como el monitoreo continuo de glucosa, las glucemias capilares seriadas y marcadores como la fructosamina o la albúmina glicada, que reflejan el control glucémico de las últimas dos a tres semanas y no dependen de la vida del glóbulo rojo.

La HbA1c continúa siendo una herramienta extraordinariamente valiosa y sigue siendo el estándar para el seguimiento de millones de personas con diabetes.

Sin embargo, ningún examen debe interpretarse de manera aislada. Comprender cuándo este marcador deja de reflejar la glucosa real permite evitar diagnósticos equivocados y tomar decisiones clínicas mucho más precisas. En medicina, conocer las limitaciones de una prueba es tan importante como conocer sus fortalezas.

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