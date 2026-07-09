¿Necesito pornografía para excitarme?

Reconocer un problema con el exceso de pornografía es el primer paso para superar la compulsión sexual. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Hola, Dra. Simó. Le escribo porque siento que esto se me salió de control. Cuando estoy con mi pareja o me autoestimulo, necesito ver pornografía.

Mi esposa ya está molesta y me dice que ella no es suficiente, que está harta de que siempre sea lo mismo. ¿Qué hago? Siento que esto es más fuerte que yo.

Te puede interesar ¿Los hábitos de tu pareja pueden afectar el deseo sexual?

Respuesta

El momento en que una persona entiende que necesita ver pornografía para lograr la estimulación debe preocuparse, pues podría estar frente a una dependencia que le impide disfrutar plenamente de su sexualidad sin recurrir a este tipo de contenido.

La adicción a la pornografía es un problema que deteriora el vínculo de pareja y la calidad de los encuentros sexuales, ya que la otra persona puede sentir que ha dejado de ser deseada o que ya no existe la misma atracción.

Ya diste el paso más difícil: reconocer que la situación está fuera de control. El siguiente paso es hablar con tu pareja y explicarle que necesitas buscar la ayuda de un profesional de la salud mental.

Después, debes dar el paso menos difícil: acudir a consulta para trabajar la compulsión mediante estrategias terapéuticas basadas en la evidencia.

Para tu tranquilidad, este tipo de adicción es bastante frecuente y ha aumentado con la llegada del internet. Históricamente, ha existido la idea —especialmente entre los hombres— de que la pornografía puede servir como una forma de iniciar la vida sexual o de aprender a ser un mejor amante.

Sin embargo, esto es falso. Por el contrario, su consumo problemático puede generar numerosas dificultades tanto en el desempeño sexual como en la relación de pareja.