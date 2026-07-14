Transfusión de sangre: la de un familiar directo no es la mejor

Los expertos desaconsejan las transfusiones de sangre entre familiares directos. ( FUENTE EXTERNA )

Contrario a lo que se pudiera creer, no es recomendable que se hagan transfusiones de sangre de un donante directo a otro (padre-hijo, hermano-hermano, hijo-padre).

La Administración de drogas y Alimentos de los EE.UU. (FDA) y la Cruz Roja, desaconsejan las transfusiones de sangre entre familiares directos a menos que exista una indicación médica estricta.

Porque la sangre del donante voluntario bien analizada, adecuadamente tratada y refrigerada es igual de segura sin que tenga los riesgos de la transfusión del donante directo.

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Ocurre cuando los glóbulos blancos del donante, que comparten similitudes genéticas con el paciente que recibe la sangre, reconocen al cuerpo receptor como a un extraño y lo atacan, una reacción que suele ser mortal.

Si la sangre del donante directo tiene que transfundirse, antes deberá ser sometida a un proceso de radiación Gamma o de Rayos X de alta energía.

¿Puede la mujer donar sangre? Sí, si goza de buena salud y tiene buen nivel de su hemoglobina.

Estoy flaco, ¿Cuánto debo pesar para ser donante? Varía de un país a otro, en la R. D. la mujer debe pesar al menos 110 libras y el hombre 120.

¿Qué me darán a cambio si dono mi sangre? Dependerá del país y dónde estés donando, pero en la mayoría de los casos es una acción que no debería esperar recompensa.

¿Puedo donar sangre después de una cirugía? Sí, si es una cirugía menor. Si es una cirugía mayor, en todo caso, deberá esperarse un tiempo que será acordado con el cirujano.

¿Estoy menstruando, puedo donar? Sí, si es una mujer en buen estado de salud con sangrados menstruales regulares y su hemoglobina se encuentra en los 13 gramos o más.

Estoy embarazada y en buena salud, ¿puedo donar? La mujer embarazada nunca debería donar su sangre.

¿Existe algún sustituto de la sangre? Hoy no existe ningún sustituto de la sangre humana, aunque sí hay productos en investigación que podrían sustituirla para usos muy limitados.

La donación de sangre es una cultura de compasión y solidaridad que debemos aprender en un país que, como el nuestro, vive en el desorden, cargado de accidentes en calles y carreteras, inseguridad, emergencias de vida y muerte, y "líderes" a los que es más cómodo tratar las consecuencias que corregir las causas de los males que nos aquejan.