¿Cómo manejar los límites con una hijastra de 18 años?

Es un peligro de educar sin coherencia ni límites en la crianza frente a los hijos adolescentes. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Dra. Ana, ¿qué hago cuando mi hijastra de 18 años vive saliendo y regresando a casa al día siguiente, de madrugada?

Pienso que le da un mal ejemplo a mi hijo de 14 años y no me gusta que entre y salga de la casa como si fuera un motel.

Su papá, que es mi esposo y padre de mi hijo, dice que la deje vivir su vida y que no me meta.

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Respuesta

Mientras ustedes, como tutores, no desarrollen el mismo estilo de disciplina ni sean coherentes con las normas que establecen, no habrá ningún tipo de cambio en ella.

Aquí el tema no es que tu hijastra salga y regrese al día siguiente. El problema es que tu esposo no ve nada malo en su comportamiento, y eso impedirá que ella te reconozca como una figura de autoridad.

Además, existe una alianza entre padre e hija que le permite salir y regresar a la hora que desee sin necesidad de contar con tu aprobación.

Aunque estoy segura de que ya has hablado de esto con tu esposo, te recomendaría que, dada su postura, no te enfoques únicamente en la conducta de tu hijastra, sino también en la forma en que ambos están criando a su hijo de 14 años.

La mayoría de los problemas de rebeldía tienen su origen en padres que no muestran coherencia en sus criterios sobre la crianza y el desarrollo de sus hijos.

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Aunque estoy segura de que ya has hablado de esto con tu esposo, te recomendaría que, dada su postura, no te enfoques únicamente en la conducta de tu hijastra, sino también en la forma en que ambos están criando a su hijo de 14 años.

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