6 motivaciones para aprender a ahorrar

Cuando cobres envía la parte que decidiste ahorrar a una cuenta de inversiones. ( SHUTTERSTOCK )

Hace unos días leí un artículo sobre los préstamos informales. Iniciaba con el relato de un señor que, temprano en la mañana, había reunido ya RD$ 2,500 (poco más de 40 dólares) por sus servicios. Pero parte tendría que pagarlo a un prestamista que cada día le pasaba a cobrar.

Esta es una realidad para muchos, ganen bien como el señor, o mal como muchos. La pregunta a hacernos es cuál es la verdadera razón por la que todos pasan por la misma situación, se tienen que endeudar cuando necesitan más dinero del que cuentan en el momento.

La verdad es que no es por no ahorrar, sino algo más profundo. La mentalidad que les lleva a no ahorrar. Pensar que solo es el hábito de no ahorrar sería pensar en atacar una consecuencia, cuando la causa es mucho más profunda.

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Mentalidad ahorradora

Si esta persona mencionada no tuviese deudas podría ahorrar de esos 2,500 pesos que ya tenía ganados a media mañana. Y quizá llegaría a 10 mil en todo el día y podría ahorrar mucho más aún. Pero la mentalidad no acompaña para construir un mejor futuro, ¿por qué?

Frases como: "La vida es ahora". O aquella famosa: "No he visto caja de muertos con bolsillos" llevan a pensar que el ahorro no sirve para nada y que es mejor disfrutar el presente. Pero al llegar la primera necesidad ya comienzan a trabajar para pagar mantener el negocio de quien les presta.

También llevo esto a los préstamos no productivos del mercado formal. Un tarjetazo o una consolidación de deudas sin cambiar la mentalidad solo se ocupa de cavar más hondo el agujero.

¿Quién vive mejor: Alguien que dedica parte de su mes a trabajar para pagar deudas o alguien que cuando quiere darse un gusto o le llega un imprevisto saca de lo ahorrado para pagar?

Te daré 6 motivaciones para tener ahorros, caso no tengas ya una mentalidad que te ha llevado a poder vivir en verdadera abundancia.

No entrar en deudas: así no tendrás que trabajar para mantener el negocio de otros. Poderme comprar algo: sea planificado o un simple antojo del momento. Cumplir con algún sueño: de esos grandes que no se pueden realizar con lo que se gana en un mes. Realizar un día mi negocio: aquel que me puede llevar a dar un gran salto en mi vida financiera. Comprar mi casa propia: y dejar de pagar alquiler por el resto de mi vida. Además de tener un lugar propio que me hace sentir en lo mío. Aprender a invertir: para multiplicar lo que no gasté y así lograr mi autonomía financiera, pudiendo vivir sin la obligación de tener que trabajar.

Pudiera hablar de crear un mejor futuro, hacer un viaje, pagar los estudios de tus hijos, etc. La realidad es que aquel que tiene ahorros vive mejor que quien todos los meses tiene que sacar dinero del que gana para pagar deudas no productivas.

Sé que el cambio de mentalidad lleva tiempo, por lo que tenemos que jaquear la mente tomando un atajo. Cuando cobres envía la parte que decidiste ahorrar a una cuenta de inversiones.

Me preguntan ¿cuánto? Siempre sugiero no menos del 10%. Te aseguro que puedes vivir con el 90% de lo que ingresas, como enseño por extenso en mi libro Arco Iris Financiero".

Vivir mejor es el objetivo del ahorro, no es restringirse, como muchos piensan, es lograr un mejor futuro inmediato, con paz y sin estrés financiero.