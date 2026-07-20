Ha ganado el español

El idioma español ha conquistado la final de la Copa del Mundo 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Suelo escribir estas «Eñes» un par de días antes de su publicación. Para la de hoy mantuve mi costumbre, aunque por razones bien diferentes.

La escribo horas antes de que se celebre la final del Mundial de fútbol, no vaya a ser que la pasión futbolera nuble lo verdaderamente importante de este acontecimiento deportivo y mediático.

Por supuesto, lo verdaderamente importante desde mi punto de vista es que el idioma de la Copa Mundial de la FIFA ha sido el español.

Las selecciones nacionales absolutas de Argentina y España se han disputado la gloria futbolística. El mundo, además de fútbol, ha aprendido que dos países separados por un océano y por miles de kilómetros de distancia hablan el mismo idioma.

Y además saben que en el ámbito del fútbol, como en tantos otros, el español es una lengua poderosa. A poco que hayan tirado del hilo con curiosidad habrán descubierto, si no lo sabían ya, que el español es la segunda lengua del mundo en número de hablantes.

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Solo se habían celebrado un par de encuentros cuando se desató la polémica por la decisión de la Federación Internacional de Fútbol Asociación de no permitir el español en las ruedas de prensa, a pesar de que dos de las tres sedes del evento –México y los Estados Unidos de Norteamérica– suman cerca de los 180 millones de hablantes de español.

La indignación y las reclamaciones no se hicieron esperar. La organización rectificó y, con una cierta justicia poética, lingüística e histórica, en la final todos hablaron español.

Como escribió José Adán Castelar en su artículo en El Heraldo de Tegucigalpa, durante la final el español fue el idioma dominante «en la cancha, en las ruedas de prensa, en las zonas mixtas» y, añade, también «en las graderías» del estadio en Nueva Jersey, estado casi el 18 % de los habitantes hablan nuestra lengua.

Si ampliamos la mirada mucho más allá, quizás el español haya sido también un idioma muy destacado en las retransmisiones del encuentro, no solo por los dos contendientes, sino por la tradición de este deporte en el mundo hispanohablante.

Pero, querámoslo o no, estas cosas del fútbol van más allá darle patadas a un balón. Roberto Leiva, en El Diario de Hoy de El Salvador califica la final que nos ha regalado este mundial como «una bofetada de identidad que resonará con singular fuerza en las entrañas mismas de los Estados Unidos».

No soy yo muy partidaria de las referencias a la violencia, aunque sean metafóricas, pero en este caso, y siempre, insisto, metafóricamente, está muy bien traído.

Concluye Leiva: «Pese al hostigamiento legal, los prejuicios culturales y la marginación étnica que imperan en el Norte de América, a despecho de quienes observan este fenómeno con indisimulada antipatía, el partido consagratorio de la Copa del Mundo FIFA 2026 se disputará bajo el exclusivo imperio de la lengua castellana».

Cuando ustedes, futboleros o no, de esta «Eñe», me honren con su lectura, ya sabremos quién se ha alzado como campeón del mundo de fútbol cuatro años después de que lo hiciera Argentina, también entonces hablando en español.

Gane quien gane, el español habrá ganado la copa de la visibilidad. A nosotros, sus hablantes, nos queda ganar para nuestra lengua el respeto que merece. En la cancha, espero que haya ganado el mejor.