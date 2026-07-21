La Vigilancia Epidemiológica es el proceso continuo y sistemático de recuperación, análisis, interpretación y difusión de datos relacionados con la Salud Pública. ( SHUTTERSTOCK )

Se habla del tema, pero la población no sabe de qué se trata. Una madre me preguntó: ¿qué es eso de lo que tanto se habla y que solo los médicos entienden?

Los CDC (Centers for Disease Control) Centros para el Control de Enfermedades de los EE. UU. definen la Vigilancia Epidemiológica como el proceso continuo y sistemático de recuperación, análisis, interpretación y difusión de datos relacionados con la Salud Pública.

El objetivo es detectar, prevenir y controlar brotes y enfermedades antes de que se conviertan en epidemias; permitiéndoles a las autoridades de salud tomar las mejores decisiones basadas en las evidencias obtenidas.

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Debe ser un proceso permanente que, para que sea eficaz, incluye:

Recolección de datos : que es la recopilación de información sobre enfermedades y factores de riesgos basados en los reportes de hospitales, centros privados de salud, las consultas y los laboratorios.

: que es la recopilación de información sobre enfermedades y factores de riesgos basados en los reportes de hospitales, centros privados de salud, las consultas y los laboratorios. Análisis e interpretación : que los expertos deben evaluar y así, poder identificar patrones, tendencias y aumentos de casos.

: que los expertos deben evaluar y así, poder identificar patrones, tendencias y aumentos de casos. Toma de decisiones: con los datos obtenidos, las autoridades implementarán acciones concretas de Salud Pública para proteger a la población.

para proteger a la población. Difusión: Los resultados y acciones deberán ser compartidos de manera oportuna con el personal sanitario y la ciudadanía, que todos lo entiendan y se involucren, porque sin una población que participe activamente, no habrá solución posible a los problemas de Salud Pública, ni sistema de vigilancia epidemiológica que funcione.

En países más desarrollados la Vigilancia Epidemiológica dispone de otra estrategia:

"La vigilancia en aguas residuales" mediante la recolección y análisis molecular de las aguas negras, para identificar el material genético que las personas infectadas excretan en las cloacas a través de su orina y material fecal, y así, descubrir nuevas variantes de virus y bacterias.

Vigilancia epidemiológica en RD

No hay duda de que la República Dominicana puede exhibir buenos avances en la vigilancia epidemiológica y prevención de enfermedades si nos comparamos con la realidad que teníamos en décadas anteriores.

Ojalá que, en lo adelante, podamos disponer de las herramientas que nos oferta la ciencia y la tecnología modernas para seguir avanzando y que la vigilancia y prevención de enfermedades en este país puedan ser un proceso continuo.

Sin la politización de la medicina y la Salud pública que observamos con cada ciclo electoral, en los que hay que arrasar con todo cuando un nuevo grupo político alcanza el poder.