¿Cómo hablar con los hijos sobre un divorcio?

Hay que validar las emociones de los niños, responder con apertura y cuidar los comentarios frente a ellos cuando se les habla del divorcio. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Dra. Simó, necesito su consejo. ¿Cómo les digo a mis hijos de 9, 14 y 18 años que su papá y yo no vamos a seguir viviendo juntos después de 19 años?

¿Cómo les explico que lo nuestro se acabó por sus repetidas infidelidades y porque toma demasiado? ¿Es mi responsabilidad hablar con ellos o debe hacerlo él?

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Respuesta

Siempre es bueno informarles a los hijos sobre la decisión de separarse. Lo que no puedes hacer es hablarles de ello si aún no tienen definido el momento en que se realizará la separación, pues esto puede crearles altos niveles de ansiedad ante la incertidumbre.

Cuando tengan las cosas establecidas y él ya esté fuera de la casa, será el momento de reunirte con los tres e informarles que han decidido no continuar como pareja.

No tienes que hablarles de las infidelidades ni del consumo de alcohol, pues ellos lo sabrán en su momento. Así evitas generar un malestar mayor con esos temas.

En la conversación puedes centrarte en explicarles que, como pareja, ya no pueden continuar y que no desean seguir haciéndose daño. También es importante transmitirles que ambos estarán presentes como sus padres en todo momento y que esta decisión no tiene por qué afectar el amor ni el tiempo que compartirán con su papá.

Si lloras, estará bien, pues expresar nuestro malestar es humano y también puede ser sanador. Permite que te hagan preguntas y, sobre aquellos temas que quizás le corresponda responder a su papá, como dónde vivirá ahora, puedes decirles que sería bueno que se lo preguntaran directamente a él.

Permíteles enojarse y entristecerse, y diles que siempre estarás ahí para apoyarlos y responder sus inquietudes. Cuida lo que hablas con otras personas sobre el divorcio delante de tus hijos. Y si alguno de ellos, quizá el mayor, te pregunta si la decisión se debió a una traición o al alcohol, puedes responderle que sí.