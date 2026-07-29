El ángulo de fase, ¿lo estás ignorando en tus medidas?

El ángulo de fase es una herramienta con base científica que permite ver la composición corporal y la salud celular de forma completa. ( SHUTTERSTOCK )

Cuando evaluamos a un paciente con una báscula y una cinta métrica, nos perdemos información importante. El ángulo de fase es una medición que obtenemos mediante análisis de impedancia bioeléctrica (BIA), esa técnica donde colocamos electrodos en la mano y pie del paciente para enviar una corriente eléctrica muy débil e inocua.

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La idea es simple: la corriente se comporta diferente según encuentre músculo, grasa o agua. El ángulo de fase combina dos mediciones eléctricas para reflejar cómo responden nuestras células a esa corriente. Un ángulo mayor sugiere células con membranas íntegras y bien hidratadas. Un ángulo bajo sugiere lo opuesto: células dañadas o deshidratadas.

Por qué esto importa

Las membranas celulares son donde ocurre la vida real de la célula. Controlan qué entra y qué sale, generan energía, comunican mensajes. Cuando alguien está muy desnutrido, enfermo grave, o padece ciertas enfermedades crónicas, estas membranas se deterioran. El ángulo de fase baja.

La pregunta clínica es: ¿predice esto desenlaces malos? La respuesta, según la investigación disponible, es que sí. Se ha observado que pacientes con ángulos de fase más bajos tienden a tener peores resultados en enfermedades críticas, algunos tipos de cáncer y enfermedad hepática avanzada.

Parámetros de normalidad

El ángulo de fase se expresa en grados y varía significativamente según la edad, el sexo y la población. Esto es importante: no existe un punto de corte único que funcione para todos.

En adultos jóvenes y sanos, el ángulo de fase típicamente se sitúa entre 5° y 8°. Sin embargo, disminuye progresivamente con la edad. En adultos mayores, valores entre 4° y 6° pueden considerarse normales.

Las mujeres tienden a tener valores ligeramente menores que los hombres en la misma franja etaria, principalmente por diferencias en composición corporal.

En contextos clínicos, valores por debajo de 4° generalmente indican compromiso significativo de la salud celular y se asocian con peores pronósticos.

Sin embargo, cada equipo BIA puede tener sus propias referencias según el software y la tecnología, por lo que es fundamental comparar los resultados de un paciente consigo mismo en el tiempo, más que buscar un número aislado.

Cómo nos ayuda

Para quienes trabajamos en nutrición clínica, esto tiene utilidad:

Evaluar el daño : IMC y peso no lo dicen todo. Alguien puede verse "normal" en peso pero tener muy poca masa muscular y mucho deterioro celular.

y peso no lo dicen todo. Alguien puede verse "normal" en peso pero tener muy poca masa muscular y mucho deterioro celular. Monitorear lo importante: Si un paciente mejora nutricionalmente, su ángulo de fase debería mejorar. Es un marcador de recuperación celular actual.

Si un paciente mejora nutricionalmente, su debería mejorar. Es un marcador de recuperación celular actual. Identificar riesgo: Pacientes con ángulos muy bajos necesitan intervención nutritiva más agresiva, seguimiento más cercano.

El ángulo de fase no es la solución a todo, pero es una herramienta con base científica que nos permite ver la composición corporal y la salud celular de forma más completa. Es especialmente útil en contextos clínicos donde el estado nutricional importa: pacientes hospitalizados, cáncer, insuficiencia hepática, o desnutrición.

Como especialistas en nutrición, nuestro trabajo es maximizar la salud celular. Tener herramientas para medir cómo lo estamos haciendo es el primer paso hacia cuidado más preciso y personalizado.