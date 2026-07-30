Secretos digitales que pesan en la relación

Los encuentros íntimos virtuales pueden generar conflictos de pareja cuando afectan la confianza y el bienestar. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Dra. Ana, estoy al borde del colapso. Le encontré varios videos a mi esposo autoestimulándose con diferentes personas, todas mayores de edad. Hay videollamadas y también lo he visto viendo porno. Él se queda hasta tarde todos los días en el mueble viendo eso, se toca y graba. Estoy desesperada.

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Respuesta

Tienes suficientes razones para sentir desesperación, pues no es tan solo el hecho de que tu pareja prefiera estar solo en el sillón tocándose; es que está involucrado con otras personas, aunque sea a través de la pantalla.

Deja de buscar en su celular y siéntate a conversar con él. Háblale de lo mal que te has sentido con lo que has descubierto y de que no estás de acuerdo con su práctica. Céntrate en el malestar que te produce lo que te hace ver y sentir.

Es posible que él minimice las cosas y te pueda decir que "eso es una tontería", "yo no conozco a esas mujeres" o "estoy en casa, no en la calle con otra".

Aun así, es importante que visibilices lo que estás pasando como consecuencia de su accionar. Dile que no puedes vivir así, que buscarás ayuda y que te encantaría que él asista contigo.

Este tipo de acciones no podemos dejárselas al tiempo, porque se agravan. La decisión está en tus manos, no en las de él, pues, al final, está haciendo cosas que, aunque no son correctas, lo hacen sentir bien y te está arrastrando con todo esto.