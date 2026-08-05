Por qué te dan antojos de dulce: 5 causas con explicación científica

El antojo de dulce no es un fallo de voluntad, sino el resultado de mecanismos metabólicos, hormonales y neurológicos concretos. ( SHUTTERSTOCK )

El antojo de dulce es la salida visible de circuitos metabólicos, hormonales y neurológicos identificables y modificables. Estas son las cinco causas más frecuentes que veo en consulta.

1. Hipoglucemia reactiva

Una comida rica en azúcares de absorción rápida y pobre en fibra, grasa y proteína genera un pico de glucosa seguido de una respuesta exagerada de insulina. Dos a cuatro horas después, la glucemia cae incluso por debajo del punto de partida y el hipotálamo activa las neuronas que ordenan buscar energía rápida.

Los trabajos de David Ludwig mostraron que, con el mismo número de calorías, las comidas de alto índice glucémico aumentan el hambre y activan el núcleo accumbens, región central del deseo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/shutterstock2596836637-92281331.jpg Las comidas de alto índice glucémico aumentan el hambre. (SHUTTERSTOCK)

2. Dormir poco

Bastan dos noches de sueño restringido para que suba la grelina, baje la leptina y aumenten los endocannabinoides.

En paralelo, la corteza prefrontal encargada del control inhibitorio se hipoactiva, mientras la amígdala y las áreas de recompensa responden con más intensidad ante alimentos ultraprocesados.

3. Estrés crónico

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/shutterstock2574525161-25eb31bf.jpg El cerebro aprende que el dulce apaga el estrés y repite la conducta. (SHUTTERSTOCK)

El cortisol sostenido sensibiliza el sistema dopaminérgico mesolímbico y aumenta el valor de recompensa de los alimentos densos en azúcar y grasa. Además, consumirlos amortigua transitoriamente el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal: el cerebro aprende que el dulce "apaga" el estrés y repite la conducta.

4. Proteína y fibra insuficientes

La saciedad depende de señales intestinales —GLP-1, PYY, colecistoquinina— que se activan sobre todo con proteína y fibra fermentable. La hipótesis del apalancamiento proteico, de Simpson y Raubenheimer, propone que cuando la dieta es baja en proteína seguimos comiendo hasta cubrir esa cuota, y lo que sobra suele llegar en forma de carbohidrato refinado.

Un desayuno con 25-30 g de proteína reduce de forma medible el antojo de la tarde.

5. Fase lútea del ciclo menstrual

En los días previos a la menstruación aumenta el gasto energético en reposo y descienden el estrógeno y la actividad serotoninérgica. El carbohidrato facilita la entrada de triptófano al cerebro y la síntesis de serotonina, de modo que el antojo de dulce en esa fase tiene base neuroendocrina, no emocional.

Un mito que conviene sacar de la conversación

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/shutterstock2659199589-cca1b101.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/shutterstock2659199589-cca1b101.jpg Quien tiene el antojo casi nunca pide cacao puro: pide chocolate con azúcar. (SHUTTERSTOCK)

La idea de que el antojo de chocolate revela deficiencia de magnesio o de cromo no tiene respaldo sólido. El cacao puro sí es rico en magnesio, pero quien tiene el antojo casi nunca pide cacao puro: pide chocolate con azúcar.

Antes de juzgarte, revisa cuatro cosas: cómo dormiste, cuánta proteína comiste en el desayuno, qué tan estable estuvo tu glucosa y en qué día del ciclo estás. La respuesta suele estar ahí.