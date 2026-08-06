¿Qué decirles a los hijos durante un divorcio?

Es importante priorizar la estabilidad emocional de los hijos en medio de un divorcio difícil. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Dra. Simó, estoy viviendo la peor situación que una mujer deba atravesar. Le pedí el divorcio a mi esposo hace nueve meses y me ha hecho la vida imposible.

Lo último fue que les dijo cosas que no son ciertas a nuestros hijos: que lo dejé por otro hombre, que uso drogas y, la verdad, como decimos, me dio en el pelado. Mis hijos me reclaman y yo no quisiera decirles todo lo que tuve que aguantarle a su papá. ¿Qué me recomienda?

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Respuesta

Te leo y no puedo imaginarme todo lo que has tenido que vivir. Para sostener la estabilidad emocional de los hijos, muchas veces nos olvidamos de que, sin un buen equilibrio personal, no es posible brindarles la seguridad que tanto necesitan.

No mencionas las edades de tus hijos, pero no es sano involucrarlos en las decisiones de los adultos. Explícales que lo importante es que tú, como mamá, siempre estarás para ellos.

Diles que los amas y que la verdadera razón para no continuar en el matrimonio es que no eras feliz, pero que ambos seguirán siendo sus padres.