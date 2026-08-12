Náuseas con los GLP-1: por qué pasan y qué se puede hacer

Las náuseas son el efecto adverso más frecuente al inicio del tratamiento con agonistas GLP-1. ( SHUTTERSTOCK )

Casi todas las pacientes que empiezan semaglutida o tirzepatida me hacen la misma pregunta en la segunda consulta, y no es sobre el peso: doctora, ¿qué puedo hacer con las náuseas, especialmente los primeros días?

Primero hay que entender por qué está pasando, porque la mayoría de las veces se resuelve desde el plato antes que desde la farmacia. Las cifras no son pequeñas.

En el ensayo STEP 1, con semaglutida 2.4 mg, poco más del 44 % de los participantes reportaron náuseas, frente a 17 % con placebo. Con tirzepatida, en SURMOUNT-1, el rango anduvo entre 25 y 30 % según la dosis. Es el efecto adverso más frecuente de todo el grupo y una de las razones por las que la gente abandona el tratamiento en los primeros meses.

Pasan tres cosas al mismo tiempo. El estómago se vacía más lento, así que la comida se queda ahí y aparece esa llenura que llega temprano y no se va. En paralelo, el fármaco actúa sobre el área postrema, una zona del tronco cerebral sin barrera hematoencefálica que es justamente donde se procesa la señal del vómito. Y se modulan las vías vagales.

Nada de esto es señal de que algo salió mal, es algo que se espera, dependiente de la dosis, y el componente gástrico se atenúa solo con las semanas porque el estómago se adapta.

Lo que sí cambia el cuadro es cómo la persona come.

Lo primero que reviso es el volumen del plato, no las calorías. Comidas más pequeñas y una instrucción que repito hasta el cansancio: parar en la primera señal de saciedad. Con estos medicamentos esa señal llega antes que de costumbre y hay que hacerle caso.

Después viene la grasa. Es el macronutriente que más retrasa el vaciamiento gástrico por sí solo; si le sumamos el fármaco, el efecto se duplica. Los fritos y las salsas cremosas suelen ser los responsables del problema.

La proteína, en cambio, es un componente innegociable. Aunque el apetito esté por el piso, hay que sostener entre 1.0 y 1.5 gramos por kilo de peso para no perder músculo junto con la grasa, que es el error más costoso de todo este tratamiento.

Tres detalles más que funcionan y casi nadie conoce. Los alimentos fríos o a temperatura ambiente huelen menos y provocan menos náusea que los muy calientes. Los líquidos van 30 minutos antes o después de la comida, no durante, para no llenar más el estómago. Y no acostarse en la hora siguiente a comer.

Del lado médico, lo más efectivo sigue siendo subir la dosis de forma conservadora y quedarse más tiempo en la que se tolera. No se ajustan las dosis porque el paciente quiere perder peso más rápido.

Y hay cosas que no son náusea normal: vómitos que no paran, señales de deshidratación, dolor abdominal fuerte, eso se consulta el mismo día y es relevante resaltarlo.

La náusea no es prueba de que el tratamiento está funcionando. Es un efecto adverso y debe manejarse.